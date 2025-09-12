Τρόμος στα Σεπόλια για 9χρονη: Γυναίκα επιχείρησε να την αρπάξει, την έσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε – «Έρχεσαι λίγο;»

Τον τραυματισμό ενός ανήλικου κοριτσιού στα Σεπόλια μετά από απόπειρα αρπαγής του κατήγγειλαν οι γονείς του.



Όπως λέει ο πατέρας, οδηγός αυτοκινήτου άρπαξε το χέρι του παιδιού και το έσυρε, με συνέπεια να τραυματιστεί στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.



Σύμφωνα με τους γονείς της 9χρονης, μια οδηγός το πλησίασε το παιδί με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά, το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο, σύμφωνα με το STAR.





«Πήγε η κόρη μου απέναντι, σταμάτησε. Με το που πέρασε απέναντι τής κόρναρε και της λέει “έρχεσαι λίγο;”. Είχε φιμέ τζάμια το αμάξι. Πάει η κόρη μου κοντά, της είπε να πάει πιο κοντά και την έπιασε από το χέρι και την έσυρε 10-15 μέτρα», είπε ο πατέρας του μικρού κοριτσιού.



«Με φώναξε και πήγα να τη βοηθήσω. Είπε ”έλα πιο κοντά”. Μου κράτησε το χέρι και έβαλε φόρα, πάτησε γκάζι και μετά γλίστρησε το χέρι και έπεσα κάτω», ανέφερε το παιδί.



«Με πήρε η γυναίκα μου και είπε ”έλα γρήγορα, αμάξι χτύπησε το παιδί”. Το παιδί χτύπησε στο πρόσωπο, στον ώμο, στα πόδια και στον καρπό», σύμφωνα με τον πατέρα.



Η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βίντεο με το περιστατικό και πραγματοποιεί έρευνες για την εντοπισμό της οδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

Επεισόδιο σε λεωφορείο στη Γλυφάδα – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», λέει ο τραυματίας – «Η 70χρονη δεν έπρεπε να οδηγεί, είχε πρόβλημα υγείας»