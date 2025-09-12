Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», λέει ο τραυματίας – «Η 70χρονη δεν έπρεπε να οδηγεί, είχε πρόβλημα υγείας»

Όσα συγκλονιστικά έζησε στο τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφερε μιλώντας στο Mega, ο τραυματίας που επέζησε της σφοδρής σύγκρουσης, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, μεταξύ αυτών και στην 70χρονη οδηγό του ΙΧ που κινήθηκε επί περίπου ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα και η οποία απανθρακώθηκε.

«Όπως πηγαίναμε, είδα ένα αυτοκίνητο, ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει; Δεν κατάλαβα και πολλά. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο… Έγινε σύγκρουση. Τώρα… Δεν ξέρω», ανέφερε.

Συμπλήρωσε: «Θυμάμαι πηγαίναμε με 130χμλ και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ».

«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου. Είμαστε μαζί 46 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά, όπως πηγαίναμε, είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται πάνω μας. Πήγε να ξεφύγει, έκανε ελιγμούς, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση» αφηγήθηκε, και πρόσθεσε:



«Θυμάμαι, πηγαίναμε με 130 χλμ./ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ. Ήταν ακαριαίο. Μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα».

Ο 54χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Πάτρας.



Όπως είπε, μαζί με τον φίλο του είχαν ξεκινήσει ταξίδι για τα Γιάννενα.

Συγγενής 70χρονης: «Είχε πρόβλημα υγείας, της λέγαμε να μην οδηγεί»

Την ίδια ώρα, συγγενής της 70χρονης μίλησε στο Live News και τόνισε πως η γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να περπατάει καλά, με οικογενειακούς φίλους να της λένε ότι δεν θα έπρεπε να οδηγεί.

«Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση. Είχε πρόβλημα δεν περπατούσε καλά αλλά συνέχισε να οδηγεί. Πήγαινε σε γιατρούς. Δεν ακολουθούσε την παραδοσιακή ιατρική, πήγαινε σε ολιστικούς γιατρούς, έκανε δίαιτα, έκανε πολλά πράγματα. Μετά όμως, ήτανε καλά και άρχισε να οδηγεί. Οδηγούσε τελευταία, οδηγούσε παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί. Αφού, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, δεν θα έπρεπε να οδηγεί αλλά επειδή οδηγούσε αυτόματο αυτοκίνητο, νόμιζε η ίδια ότι μπορούσε να οδηγεί».

«Ήθελε να έρθει από το Λαμπίρι που έμενε γιατί έχει ένα εξοχικό, στο Αίγιο. Τώρα γιατί πήρε την κατεύθυνση προς Πάτρα; Λάθος έκανε και μόλις έφτασε στο τούνελ κατάλαβε ότι δεν ήθελε να πάει στην Πάτρα, ποιος το ξέρει; Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, πήγαινε αντίθετα. Οι οδηγοί αντίθετα που την απέφευγαν, της κάνανε νόημα αλλά δεν κατάλαβε. Πιστεύω ότι η σκλήρυνση, της είχε επηρεάσει λίγο και τον εγκέφαλο».

Το λάθος της 70χρονης οδηγού, η αναστροφή και η αντίθετη πορεία (Χάρτες)

Για σχεδόν ένα χιλιόμετρο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Ολυμπίας Οδού η 70χρονη οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το φονικό τροχαίο το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί η ίδια αλλά και να σκοτωθεί και ένας 54χρονος που επέβαινε στο αυτοκίνητο με το οποίο συγκρούστηκε η 70χρονη. Επίσης, τραυματίστηκε σοβαρά ένα ακόμη άτομο που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Το όχημα της 70χρονης συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Ford Raptor, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες. Η γυναίκα απανθρακώθηκε, καθώς το αυτοκίνητό της πήρε φωτιά, ενώ οι δύο άνδρες από το άλλο όχημα μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο και αργά το βράδυ ο 54χρονος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή.

Χάρτες με τη λανθασμένη πορεία της 70χρονης στην Ολυμπία Οδό

Η πορεία της 70χρονης στην Ολυμπία Οδό ξεκίνησε από τον κόμβο των Σελιανίτικων, μπαίνοντας κανονικά στο ρεύμα προς Πάτρα.

Ο συγκεκριμένος κόμβος βρίσκεται στον κόκκινο κύκλο που φαίνεται στον χάρτη που ακολουθεί

Στη συνέχεια και μετά από πορεία περίπου 8 χιλιομέτρων, η 70χρονη έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, ωστόσο αντί να συνεχίσει κανονικά μέσα από τα τούνελ μπήκε δεξιά στη διχάλα η οποία οδηγεί στον παράδρομο που χρησιμοποιούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου (σ.σ. είναι κομμάτι της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών από το οποίο γινόταν η κυκλοφορία των οχημάτων πριν κατασκευαστεί ο νέος αυτοκινητόδρομος).

Στη δορυφορική εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το σημείο στο οποίο βρίσκεται η διχάλα που οδηγεί στον παράδρομο.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ταμπέλα που δείχνει την υποχρεωτική πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν τα οχήματα με επικίνδυνο φορτίο, καθώς απαγορεύεται η διέλευσή τους μέσα από τα τούνελ.

Η 70χρονη, λοιπόν, ακολούθησε δεξιά πορεία στο σημείο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα του google map.

Έχοντας μπει πλέον στον παράδρομο και αντί η 70χρονη να συνεχίσει την πορεία της προς Πάτρα, φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και εκεί έκανε αναστροφή με κατεύθυνση προς Κόρινθο, μια μοιραία κίνηση που οδήγησε στο δυστύχημα.

Στη φωτογραφία βλέπετε πώς είναι ο παράδρομος στο ύψος των τούνελ της Παναγοπούλας, στον οποίο η 70χρονη έκανε την αναστροφή.

Το αυτοκίνητο της 70χρονης κινούταν αντίθετα και έφτασε ξανά στο σημείο της διχάλας που βρίσκεται στα τούνελ, μπαίνοντας έτσι στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων που είχαν κατεύθυνση προς Πάτρα άναβαν τα φώτα και πατούσαν κόρνα με την ελπίδα η οδηγός να αντιληφθεί το λάθος της.

Τελικά, κάνοντας κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο κινούμενη αντίθετα μέσα στο ρεύμα προς Πάτρα, το όχημα της 70χρονης συγκρούστηκε μετωπικά με το Ford Raptor.

Στον χάρτη βλέπετε το σημείο που ενώνεται ο παράδρομος με την Ολυμπία Οδό (κόκκινος κύκλος) και την κατεύθυνση που ακολούθησε η 70χρονη μέχρι το σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη φαινόταν αποπροσανατολισμένη κινούμενη στο λάθος ρεύμα, ενώ μετά τη σύγκρουση ο ένας από τους δύο άντρες του Ford Raptor είχε τις αισθήσεις του και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο.

Ο 54χρονος που σκοτώθηκε θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του

Μετά το τροχαίο δυστύχημα αποκαλύφθηκε και ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Ο 54χρονος Παναγιώτης Κοντοστάνος από τα Μέγαρα που έχασε τη ζωή του, σήμερα θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, το tempo24.news, στην ίδια τελετή θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού που θα παντρευόταν.

O 54χρονος που σκοτώθηκε με την σύντροφό του

Κατά την ίδια πηγή, παρά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του 54χρονου, η σύντροφός του, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του άτυχου άνδρα.

Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου, δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενη προς Πάτρα η 70χρονη οδηγός του που είχε εισέλθει ανάποδα στο ρεύμα της Ολυμπίας οδού.

