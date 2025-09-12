search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

12.09.2025 19:33

Eurobasket 2025: Δείτε πού θα στηθούν γιγαντοοθόνες στην Αττική για την τιτανομαχία Ελλάδας – Τουρκίας

12.09.2025 19:33
antetokoynbo ethniki 99- new

Στη μάχη των ημιτελικών του Eurobasket 2025 μπαίνει απόψε η επίσημη αγαπημένη, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία του Έργκιν Αταμάν, με έπαθλο μια θέση στο μεγάλο τελικό του θεσμού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Πολλοί δήμοι στην Αττική έχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρχουν τεράστιες οθόνες σε κεντρικά σημεία, προκειμένου όλοι να μπορούν να απολαύσουν την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία.

Πού θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Πλατεία Βάρναλη (Μαρίνου Γερουλάνου, Αργυρούπολη).

Δήμος Γλυφάδας: Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας (η συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων μεταφέρεται για 21/9).

Δήμος Ηλιούπολης: Κεντρική Πλατεία Ηλιούπολης.

Δήμος Περιστερίου: Άλσος Περιστερίου

Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πλατεία Άρη Βελουχιώτη

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού: Πλατεία Ελευθερίας

ΚΠΙΣΝ: Canal Steps, στο «Σταύρος Νιάρχος»

