EuroBasket 2025: Ραντεβού με την ιστορία απόψε για την Εθνική – Τελευταίο εμπόδιο προς τον τελικό η Τουρκία του Αταμάν (videos)

Η μεγάλη ώρα για την «επίσημη αγαπημένη» έφτασε! Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζουν απόψε (12/9) το βράδυ την Τουρκία, στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Ο στόχος ένας και μοναδικός: «Άλλη μία νίκη», όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά, προκειμένου η εθνική ομάδα να βρεθεί ξανά μετά από δύο δεκαετίες στον τελικό.

Το μεγάλο ματς θα ξεκινήσεις στις 21:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9), η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση στη Ρίγα, χωρίς προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες.

Στο πλευρό της, η Εθνική αναμένεται να έχει απόψε περίπου 1.500 Έλληνες οι οποίοι ταξίδεψαν οργανωμένα και μεμονωμένα στη Λετονία.

Η Ελλάδα και η Τουρκία θα διασταυρώσουν για 15η φορά στην Ιστορία τα «ξίφη τους» σε διεθνή διοργάνωση, με την… παράδοση να είναι υπέρ της Ελλάδας, με 11 νίκες – 3 ήττες.

Υψηλό εμπόδιο η Τουρκία, αμφίβολος ο Οσμάν

Ο Greek Freak και η παρέα του θα βρουν απέναντί τους την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία θεωρείται και ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Σταρ των Τούρκων είναι ο Αλπερέν Σενγκούν των Χιούστον Ρόκετς, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής στην διοργάνωση με 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ ανά παιχνίδι.

«Κλείδι» αποτελεί και ο γνώριμός μας, «πράσινος» Τσεντί Οσμάν, η συμμετοχή του οποίου θα κριθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού.

Δίπλα τους βρίσκονται πολύ ποιοτικοί παίχτε όπως ο Σέιν Λάρκιν και ο Οσμάνι.

Γερμανία –Φιλανδία για το άλλο εισιτήριο του τελικού

Νωρίτερα, στις 17:00 η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια (2023) και «χάλκινη» στο EuroBasket 2022 Γερμανία των Φραντς Βάγκνερ και Ντένις Σρέντερ αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την πρωτάρα σε τετράδα σε οποιαδήποτε διοργάνωση, Φινλανδία, του πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ Λάουρι Μάρκανεν και του παίκτη «αποκάλυψη» αυτού του Ευρωμπάσκετ, του τρομερού «μωρού» Μίκα Μούρινεν.

Οι Γερμανοί απέκλεισαν στους «8» την Σλοβενία του σπουδαίου Λούκα Ντόντσιτς, ενώ οι Φιλανδοί επικράτησαν σχετικά άνετα επί της Γεωργίας.

Ο μεγάλος τελικός του Eurobasket έχει οριστεί για την Κυριακή (14/9) στις 21:00, ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει στις 17:00.

