ΑΘΛΗΤΙΚΑ

11.09.2025 23:51

Champions League: «Υψηλού κινδύνου» ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης- Μαρσέιγ, λέει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών

11.09.2025 23:51
real marseig 99- new

Ως «υψηλού κινδύνου» χαρακτηρίστηκε από το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας για λόγους ασφαλείας η αναμέτρηση του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μαρσέιγ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (16.09.2025).

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), πηγή από το Ισπανικό υπουργείο διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός για το Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ συνεπάγεται την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τους φιλάθλους της Μαρσέιγ, πέρα από αυξημένους ελέγχους, με στόχο την πρόληψη επεισοδίων.

Χιλιάδες φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας αναμένονται στη Μαδρίτη για την ιδιαίτερα σημαντική αυτή αναμέτρηση, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή της Μαρσέιγ στο Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2022-23.

Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκάλυψαν τους ακριβείς λόγους για την απόφαση να χαρακτηριστεί ο αγώνας ως «υψηλού κινδύνου».

Υπενθυμίζεται πως το 2008, ο φίλαθλος της Μαρσέιγ Σάντος Μιρασιέρα είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή του σε επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις, στο περιθώριο της αναμέτρησης του Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στο γήπεδο Βιθέντε Καλδερόν.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και εξέτισε την ποινή του στη Γαλλία, αποκτώντας συμβολικό ρόλο στο ευρωπαϊκό κίνημα των οργανωμένων οπαδών (ultras).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 00:11
kalavryta igoumenos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

real marseig 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Υψηλού κινδύνου» ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης- Μαρσέιγ, λέει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών

megaro-maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την αίτηση της Τουρκίας για SAFE: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ένταξη χώρας που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

