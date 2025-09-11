LeBron James: Ο σταρ του NBA απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κέρκυρα (photos/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο σούπερ σταρ του NBA και των Los Angeles Lakers, ΛεΜπρόν Τζέιμς (LeBron James), επέλεξε την Ελλάδα και την Κέρκυρα για να περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές του.
Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, ο παίκτης των «Λιμνανθρώπων» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε εστιατόριο στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας, όπου απόλαυσε το δείπνο του σε ιδιαίτερα ευδιάθετο και φιλικό κλίμα.
Ο Τζέιμς, με τεράστια καριέρα και τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ στο ενεργητικό του, έγινε πόλος έλξης για τους θαμώνες του μαγαζιού, που έσπευσαν να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.
