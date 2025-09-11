search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 19:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 17:54

LeBron James: Ο σταρ του NBA απολαμβάνει τις διακοπές του στην Κέρκυρα (photos/video)

11.09.2025 17:54
lebron-james_kerkira_1109_1460-820_new
credit: kerkyrasimera.gr

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Los Angeles Lakers, ΛεΜπρόν Τζέιμς (LeBron James), επέλεξε την Ελλάδα και την Κέρκυρα για να περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, ο παίκτης των «Λιμνανθρώπων» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε εστιατόριο στο Καλάμι της Βόρειας Κέρκυρας, όπου απόλαυσε το δείπνο του σε ιδιαίτερα ευδιάθετο και φιλικό κλίμα.

Ο Τζέιμς, με τεράστια καριέρα και τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ στο ενεργητικό του, έγινε πόλος έλξης για τους θαμώνες του μαγαζιού, που έσπευσαν να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του.

Διαβάστε επίσης:

Η Άννα Γουίντουρ σχολίασε την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» – Τι είπε για την ερμηνεία της Μέριλ Στριπ

Ξένια Καλογεροπούλου: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της

Το σύντομο σχόλιο του Χάρι μετά τη συνάντηση με τον πατέρα του, Κάρολο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Emmy Awards
ADVERTORIAL

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy αποκλειστικά στην COSMOTE TV

ethniki_eurobasket_1109_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου η Ελλάδα – Η ψηφοφορία της FIBA και οι αποδόσεις των στοιχηματικών

tsarli kerk 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Συνθήματα αντιφασιστικά και υπέρ των τρανς χαραγμένα στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ – Τον ξέρουμε, λέει το FBI

usa simaia
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στις ΗΠΑ: Θα λάβουν «κατάλληλα μέτρα» κατά των ξένων που «επιχαίρουν» για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

super_market
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα MRB για ΕΕΑ: 6 στους 10 Αθηναίους κρίνουν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 18:59
Emmy Awards
ADVERTORIAL

H 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy αποκλειστικά στην COSMOTE TV

ethniki_eurobasket_1109_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου η Ελλάδα – Η ψηφοφορία της FIBA και οι αποδόσεις των στοιχηματικών

tsarli kerk 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Συνθήματα αντιφασιστικά και υπέρ των τρανς χαραγμένα στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ – Τον ξέρουμε, λέει το FBI

1 / 3