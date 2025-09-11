Το σύντομο σχόλιο του Χάρι μετά τη συνάντηση με τον πατέρα του, Κάρολο

«Τα πηγαίνει εξαιρετικά» ήταν το σύντομο σχόλιο που αρκέστηκε να κάνει ο πρίγκιπας Χάρι για τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο έπειτα από τη συνάντησή τους χθες (10/9) στο Clarence House, που – αν μη τι άλλο- αποτέλεσε σημείο καμπής στη σχέση τους μετά από ένα μεγάλο διάστημα έντασης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Δούκας του Σάσεξ έδωσε τη συγκεκριμένη ενημέρωση στους δημοσιογράφους, ενώ όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Χάρι ήταν ευδιάθετος, καθώς συναντήθηκε με τους εταιρικούς χορηγούς των αγώνων Invictus και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε στην εκδήλωση αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο.

Νωρίτερα την Τετάρτη (10/9), ο Δούκας του Σάσεξ εθεάθη να φτάνει στην κατοικία του Βασιλιά Καρόλου, το Clarence House στο Λονδίνο, για ένα «ιδιωτικό τσάι», στην πρώτη τους συνάντηση μετά από περίπου 1,5 χρόνο.

Πατέρας και γιος συζήτησαν για λιγότερο από μία ώρα, μια θετική ένδειξη, ωστόσο, σύμφωνα με την Page Six, αν αναλογιστούμε ότι η συζήτησή τους αυτή ήταν σαφώς μεγαλύτερη από τη σύντομη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο βασιλιάς ανακοίνωσε τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο πρίγκιπας είχε εμπλακεί σε οικογενειακή διαμάχη με τον 76χρονο πατέρα του και τον 43χρονο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, από το 2020, όταν αυτός και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Αργότερα, ο Χάρι και η Δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψαν μυστικά της βασιλικής οικογένειας σε αρκετές συνεντεύξεις τους, ενώ το 2023, ο Χάρι προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη διαμάχη του με τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδελφό του στο βιβλίο του, «Spare».

Η ρήξη φάνηκε να κορυφώνεται κατά τη νομική «μάχη» του πρίγκιπα Χάρι για την αποκατάσταση της δημόσιας χρηματοδότησης της ασφάλειάς του ενώ βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Δούκα του Σάσεξ να υποστηρίζει πως αισθάνθηκε να αδικείται όταν του αφαιρέθηκε η ασφάλεια μετά την παραίτησή του. Τόνισε δε, ότι ο πατέρας του είχε την εξουσία να επιλύσει την κατάσταση για εκείνον.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει προσπάθειες από την πλευρά του Χάρι να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένεια.

Πριν από περίπου ένα μήνα, υπήρξαν αναφορές ότι θα συναντούσε τον πατέρα του κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο για τους ετήσιους Αγώνες WellChild, στις 8 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την επέτειο του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ.

«Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έχουν επιλυθεί τα ευρύτερα οικογενειακά ζητήματα, αλλά αυτό αφορά την αρχή μιας διαδικασίας με τον Κάρολο και τον Χάρι» είχε δηλώσει πηγή στην εφημερίδα The Mirror εκείνη την περίοδο.

«Για πρώτη φορά μετά από καιρό, υπάρχει μια αυθεντική αίσθηση ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή» είχε επισημάνει.

