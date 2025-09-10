Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά από 1,5 χρόνο – Παραμένει το… χάσμα με τον αδελφό του, Ουίλιαμ

Τελικά επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν τον Πρίγκιπα Χάρι, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βρετανία, χωρίς τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά του, να συναντά τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο.

Η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί οι δυο τους ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε στο Λονδίνο μετά την ανακοίνωση του μονάρχη ότι ξεκινούσε θεραπεία για τον καρκίνο.

Prince Harry arrives at Clarence House for meeting with King Charleshttps://t.co/JexAUMRDdV — The Independent (@Independent) September 10, 2025

Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Δευτέρα, όπου και πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων. Το πρωί της Τετάρτης επισκέφτηκε το Centre for Blast Injury Studies στο Imperial College London, με το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς.

Prince Harry is cheered as he arrived and leave The Royal British Legion Centre for Blast Injury Studies, at Imperial College London.



“We love you Harry.”



“We love Meghan” pic.twitter.com/KmXLfI6Orq — Glow Lee (@GlowanneLee) September 10, 2025

Την πρώτη ημέρα της παραμονής του εκεί απέτισε φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, αφήνοντας λουλούδια στον τόπο ταφής της, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατό της.

Δεν υπάρχει προοπτική συνάντησης με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Την ίδια ώρα, παραμένει άλυτο το χάσμα με τον αδερφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο διάδοχος του θρόνου βρέθηκε την Τετάρτη στο Κάρντιφ, όπου ενημερώθηκε για μια δομή ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης της Αυτοκτονίας, χωρίς να υπάρχει προοπτική συνάντησης μεταξύ των δύο αδερφών.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές φορές τους τελευταίους 18 μήνες, αλλά τα ταξίδια του δεν περιελάμβαναν συναντήσεις με τους στενότερους βασιλικούς συγγενείς του. O ίδιος παρευρέθηκε στην κηδεία του θείου του Λόρδου Ρόμπερτ Φέλοους τον περασμένο Αύγουστο, και παρόλο που ο 43χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ παρευρέθηκε επίσης, τα αδέρφια παρέμειναν χωριστά.

Πριν λίγες ημέρες, ανώτεροι συνεργάτες του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι πραγματοποίησαν μυστική συνάντηση, σε μια κίνηση που δείχνει ότι και οι δύο πλευρές θα ήθελαν να αφήσουν πίσω το ρήγμα που προκλήθηκε όταν ο δούκας του Σάσεξ και η Μέγκαν Μαρκλ αποχώρησαν από τα επίσημα καθήκοντά τους και μετακόμισαν στην Αμερική.

Prince Harry reunites with King Charles after more than a year of radio silence https://t.co/iWGJsHBpNB pic.twitter.com/0NZ2Ea4MFi — New York Post (@nypost) September 10, 2025

Η συνάντηση έγινε σε ιδιωτική λέσχη κοντά στο Clarence House, που είναι η βασιλική κατοικία στο Λονδίνο. Η Daily Mail επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η μυστική «σύνοδος» υπήρξε το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία «επαναπροσέγγισης» για την αποκατάσταση της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Η συνάντηση έγινε στην ιστορική λέσχη Royal Over-Seas League (ROSL), που προάγει τη διεθνή φιλία και της οποίας προστάτης είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιος ανέλαβε την πρωτοβουλία, όμως θεωρείται ένα μήνυμα ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να εξομαλύνουν τις διαφορές τους.

«Υπάρχει μακρύς δρόμος μπροστά, αλλά για πρώτη φορά μετά από χρόνια υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή. «Δεν υπήρξε επίσημη ατζέντα, ήταν περισσότερο ένα χαλαρό ποτό. Και οι δύο πλευρές είχαν πράγματα να πουν».

A pivotal moment for the royal family as Prince Harry meets King Charles after nearly two years apart. What might this reunion mean? 🤔👑 https://t.co/qJ7KhK3rc7 — H24 News UK (@h24news_uk) September 10, 2025

Από την πλευρά του Χάρι, στη συνάντηση βρέθηκε η Μέριντιθ Μέινς, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας του, που πέταξε από το Λος Άντζελες για το Λονδίνο με τον υπεύθυνο της ομάδας δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού Λίαμ Μαγκουάιρ.

Στο τραπέζι παρακάθισε ο γραμματέας επικοινωνίας του βασιλιά Καρόλου Τόμπιν Αντρέι, ο οποίος έφτασε κρατώντας δώρο από το Berry Bros & Rudd, τον ιστορικό έμπορο ποτών που προμηθεύει τη βασιλική οικογένεια από το 1760.

Οι τρεις τους εθεάθησαν να συνομιλούν αρχικά στη βεράντα της λέσχης με θέα το Green Park, πριν περάσουν στο εσωτερικό για να συνεχίσουν τη συζήτηση. «Ήταν απλώς το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση ανάμεσα στον Χάρι και τον πατέρα του», σχολίασε πηγή, «αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Prince Harry and King Charles Just Had a Secret Reunion in London https://t.co/SUkCt7vRMb — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) September 10, 2025

Ποια είναι η νέα «έμπιστη» συνεργάτιδα των Σάσεξ

Η Μέινς θεωρείται η πλέον έμπιστη συνεργάτιδα του Χάρι και της Μέγκαν, έχοντας αναλάβει από τον Μάρτιο τον ρόλο της πρώτης επικεφαλής επικοινωνίας τους. Θεωρείται έμπειρο στέλεχος της Σίλικον Βάλεϊ, με θητεία στην Google και σε εταιρείες λογισμικού. Από το πολυτελές αρχοντικό αξίας 15 εκατομμυρίων λιρών στο Μοντεσίτο, οργανώνει την καθημερινότητα του ζεύγους και επιβλέπει ομάδα οκτώ ατόμων.

Ήταν εκείνη που φέρεται να οργάνωσε και τη συνέντευξη του Χάρι στο BBC τον Μάιο, όπου ο δούκας παραδέχθηκε ότι «θα ήθελε συμφιλίωση» με τη βασιλική οικογένεια, αλλά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του «δεν του μιλάει εξαιτίας του ζητήματος ασφαλείας», δηλαδή τη στέρηση της αυτόματης αστυνομικής συνοδείας, κάθε φορά που βρίσκεται στη Βρετανία.

Παρά την ένταση, ο Κάρολος φέρεται να είναι αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον μικρότερο γιο του και να δει περισσότερο τα δύο εγγόνια του, τον εξάχρονο πρίγκιπα Άρτσι και την τετράχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Η συνάντηση των δύο πλευρών θεωρείται από πολλούς ότι θα μπορέσει να ανοίξει τον δρόμο για μια σταδιακή αποκλιμάκωση και μια μελλοντική επανένωση. Όπως δήλωσε πηγή κοντά στην οικογένεια: «Όλοι θέλουν να προχωρήσουν. Ήταν επιτέλους η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουν».

Διαβάστε επίσης:

Παρατάει το μόντελινγκ η Κένταλ Τζένερ; «Θα τα σταματήσω όλα και θα σχεδιάζω μόνο σπίτια»

Κιμ Κίλιαν: Συγκινεί στα 44α γενέθλιά της μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο

Τζένιφερ Άνιστον: Συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο στην πρεμιέρα της! (Video)