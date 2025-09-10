Κιμ Κίλιαν: Συγκινεί στα 44α γενέθλιά της μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Κιμ Κίλιαν εξέφρασε τα συναισθήματα που την κατακλύζουν, γιορτάζοντας τα 44α γενέθλιά της έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο.

Η δημοσιογράφος που χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια σειρά από χημειοθεραπείες, δηλώνει πια «Cancer free», επισημαίνοντας ότι αυτά τα γενέθλια είναι τα πιο διαφορετικά και συνάμα, τα πιο ήρεμα, αυτά με το περισσότερο νόημα. Κι αυτό, γιατί γνωρίζει, πια, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, αυτονόητο ή αιώνιο…

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα. Επίσημα: Cancer Free.

Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο – εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.

Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε “διαφορετικούς” μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου. Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να “το” βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.

Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε – είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν. Κιμ» έγραψε.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

Τζένιφερ Άνιστον: Συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο στην πρεμιέρα της! (Video)

«Εντάξει, κερδίσαμε» – Ο Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ (Video)