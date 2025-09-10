Τζένιφερ Άνιστον: Συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο στην πρεμιέρα της! (Video)

Στην πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του «The Morning Show» παραβρέθηκε η Τζένιφερ Άνιστον, έχοντας στο πλευρό της τον νέο της σύντροφο, Τζιμ Κέρτις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη (9/9) στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης με την ηθοποιό να περπατά στο κόκκινο χαλί με χάρη και αυτοπεποίθηση, φορώντας ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα.

Πόζαρε, μάλιστα, χαμογελαστή στον φακό μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Ρις Γουίδερσπουν, Μπίλι Κρούνταπ και Μαρκ Ντουπλάς.

Η δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού με τον νέο της σύντροφο έρχεται λίγο μετά από μια ανάρτησή της στο Instagram που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια σιωπηλή επιβεβαίωση της σχέσης τους, καθώς σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, απεικονίζεται και ένας άνδρας με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Ευχαριστώ καλοκαίρι» είχε γράψει στη λεζάντα.

Τον Ιούλιο, ο φακός είχε «εντοπίσει» τους δυο τους να κρατιούνται χέρι-χέρι σε γιοτ στη Μαγιόρκα, με φίλους τους όπως ο Τζέισον Μπέιτμαν και η σύζυγός του, Αμάντα Άνκα.

Πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE ανέφερε τότε ότι «περνούν καλά», προσθέτοντας ότι «βγαίνουν εδώ και μερικούς μήνες». Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε πως γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, ενώ η ηθοποιός είχε ήδη διαβάσει το βιβλίο του και ήταν εξοικειωμένη με το έργο του ως συγγραφέας και life coach.

«Είναι πολύ διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο είχε σχέση στο παρελθόν», σημείωσε η ίδια πηγή.

