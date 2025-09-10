Χρήστος Μάστορας: «Χαίρομαι που καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά κι επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη»

Τη συγκίνησή του για τη συναυλία – αφιέρωμα στον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη εξέφρασε ο Χρήστος Μάστορας ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media κάνει λόγο για ένα «προσωπικό ταξίδι» που ολοκληρώθηκε και που θα αφήσει για πάντα μέσα του ένα κομμάτι από τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Ο τραγουδιστής ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή για να τιμήσουν τον Στέλιο Καζαντζίδη, ενώνοντας τις φωνές τους για καλό σκοπό και δημιουργώντας -με τη συμμετοχή του κοινού- μια «ψαλμωδία αγάπης, συγκίνησης και ελπίδας».

Ο Χρήστος Μάστορας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ταινία «Υπάρχω» στην οποία ενσάρκωσε τον σπουδαίο ερμηνευτή και μέσα από την οποία ξεκίνησε, άλλωστε, το προσωπικό αυτό ταξίδι του, όπως το χαρακτηρίζει.

«Ένα προσωπικό ταξίδι έκλεισε μέσα από αυτή την όμορφη καλλιτεχνική μάζωξη στο Καλλιμάρμαρο. Οι φωνές μας ενώθηκαν για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του “Όλοι μαζί μπορούμε”. Φωνές ενισχυμένες από τις μελωδίες με τις οποίες χάραξε τα ομορφότερα ερμηνευτικά μονοπάτια η μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας και από τις δικές σας φυσικά που ήταν γεμάτες συναισθήματα, έφτιαξαν μια ψαλμωδία αγάπης, συγκίνησης και ελπίδας την 4η Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό στάδιο. Χαίρομαι που με τις ευλογίες της υπέροχης κυρίας Βάσως Καζαντζίδη, την απαραίτητη και πολύτιμη βοήθεια του Αντώνη Ρέμου και του Γιώργου Κυβέλλου, τη φανταστική σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα, τη σημαντική στήριξη του Γιώργου Αρσενάκου και την οργανωτική υπερδύναμη του Τάσου Σταυρόπουλου (Panik records) και εννοείται πάντα υπό την προστασία και φροντίδα του αδερφού Κώστα Μαυρογενη (Melisses) καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά και επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ένα κομμάτι του θα ζει πάντα μέσα μου μετά την “αλχημεία” των ψυχών μας. Εις το επανιδείν καλοί μου φίλοι!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για τους haters – «Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» (Video)

Μαρία Ιωαννίδου: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου είχα μείνει παράλυτη από τη στεναχώρια»

Κόντρα στο ρεύμα ο Εντ Σίραν, αφήνει τη Βρετανία και μετακομίζει στις ΗΠΑ