ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 11:24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 09:16

Πότε καταβάλονται οι συντάξεις Ιουνίου

Η αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Ιουνίου 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι πρώτες καταβολές προγραμματίζονται για τις 26 Μαΐου 2026.

Εκείνη την ημέρα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω του ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας κύρια και επικουρική σύνταξη.

Η δεύτερη φάση πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αφορά κυρίως τους συνταξιούχους μισθωτούς. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο και λοιπά ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται επίσης η πληρωμή των προσωρινών συντάξεων για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

