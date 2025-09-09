Κόντρα στο ρεύμα ο Εντ Σίραν, αφήνει τη Βρετανία και μετακομίζει στις ΗΠΑ

Ο Εντ Σίραν ανακοίνωσε ότι μετακομίζει στις ΗΠΑ.

Ο Άγγλος τραγουδιστής της ποπ έκανε γνωστό ότι μετακομίζει στις ΗΠΑ στο “The 2 Johnnies Podcast” την Κυριακή.

Ο Σίραν αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ίσως είμαι ο μόνος που μετακομίζει στην Αμερική» αυτή τη στιγμή, ίσως αναφερόμενος στο τεταμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ και στις συνεχιζόμενες επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων σε όλη τη χώρα.

Ο τραγουδιστής είπε ότι πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού επειδή θα κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ για λίγο καιρό και ότι θέλει να μπορεί να βλέπει την οικογένειά του, οπότε αυτός, η σύζυγός του και οι δύο κόρες του θα εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν είναι σαφές πότε ο Σίραν θα κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ, καθώς ο ιστότοπός του δεν αναφέρει καμία επερχόμενη ημερομηνία περιοδείας στη χώρα, εκτός από μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Μουσικής iHeartRadio στο Λας Βέγκας στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το νέο άλμπουμ του Σίραν, “Play”, κυκλοφορεί στις 12 Σεπτεμβρίου και πιθανότατα θα είναι η ραχοκοκαλιά μιας επερχόμενης περιοδείας.

