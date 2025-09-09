search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 23:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 20:54

Κόντρα στο ρεύμα ο Εντ Σίραν, αφήνει τη Βρετανία και μετακομίζει στις ΗΠΑ

09.09.2025 20:54
edd_sheeran

Ο Εντ Σίραν ανακοίνωσε ότι μετακομίζει στις ΗΠΑ.

Ο Άγγλος τραγουδιστής της ποπ έκανε γνωστό ότι μετακομίζει στις ΗΠΑ στο “The 2 Johnnies Podcast” την Κυριακή.

Ο Σίραν αστειεύτηκε λέγοντας ότι «ίσως είμαι ο μόνος που μετακομίζει στην Αμερική» αυτή τη στιγμή, ίσως αναφερόμενος στο τεταμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ και στις συνεχιζόμενες επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων σε όλη τη χώρα.

Ο τραγουδιστής είπε ότι πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού επειδή θα κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ για λίγο καιρό και ότι θέλει να μπορεί να βλέπει την οικογένειά του, οπότε αυτός, η σύζυγός του και οι δύο κόρες του θα εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν είναι σαφές πότε ο Σίραν θα κάνει περιοδεία στις ΗΠΑ, καθώς ο ιστότοπός του δεν αναφέρει καμία επερχόμενη ημερομηνία περιοδείας στη χώρα, εκτός από μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Μουσικής iHeartRadio στο Λας Βέγκας στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το νέο άλμπουμ του Σίραν, “Play”, κυκλοφορεί στις 12 Σεπτεμβρίου και πιθανότατα θα είναι η ραχοκοκαλιά μιας επερχόμενης περιοδείας.

Διαβάστε επίσης:

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύεται η κόρη του, 6 χρόνια μετά τον θάνατό του – Θα τη συνοδεύσουν Τσακνής και Ζουγανέλης

Ο ηθοποιός του «Breaking Bad», Ρέιμοντ Κρουζ, συνελήφθη επειδή φέρεται να ψέκασε γυναίκες με λάστιχο

Ο Τσάρλι Σιν λέει ότι είναι νηφάλιος εδώ και οκτώ χρόνια και αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό ναρκωτικό που δεν έχει δοκιμάσει


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecorni makron 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τι σηματοδοτεί η επιλογή Μακρόν για την πρωθυπουργία – Οι προκλήσεις ενόψει και των κινητοποιήσεων των συνδικάτων

antetokounmpo-345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 – Γαλανόλευκος «τυφώνας» σάρωσε τη «Λιέτουβα» – H Εθνική «πέταξε» για τους «4» μετά από 16 χρόνια και τώρα… Τουρκία

kriti mafia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών – Στο στόχαστρο των Αρχών πέντε άτομα για ύποπτες συνομιλίες

parenoxlisi 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στη φυλακή 33χρονος που παρενοχλούσε για 12 χρόνια πρώην σύντροφό του- «Ζω από τύχη» λέει η γυναίκα

apple nea iphone – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Δείτε το νέο iPhone 17 και iPhone Air και τα νέα Apple Watch (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 23:30
lecorni makron 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Τι σηματοδοτεί η επιλογή Μακρόν για την πρωθυπουργία – Οι προκλήσεις ενόψει και των κινητοποιήσεων των συνδικάτων

antetokounmpo-345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 – Γαλανόλευκος «τυφώνας» σάρωσε τη «Λιέτουβα» – H Εθνική «πέταξε» για τους «4» μετά από 16 χρόνια και τώρα… Τουρκία

kriti mafia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών – Στο στόχαστρο των Αρχών πέντε άτομα για ύποπτες συνομιλίες

1 / 3