Ο Τσάρλι Σιν λέει ότι είναι νηφάλιος εδώ και οκτώ χρόνια και αποκαλύπτει το ένα και μοναδικό ναρκωτικό που δεν έχει δοκιμάσει

Ο Τσάρλι Σιν είναι απλώς χαρούμενος που ζει ακόμη για να πει τη δική του ιστορία.

Το νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο του σταρ, «Το Βιβλίο του Σιν» («The Book of Sheen») , είναι γεμάτο με συγκλονιστικές στιγμές από τη γέννησή του. «Γεννήθηκα νεκρός», γράφει — στραγγαλισμένος από τον ομφάλιο λώρο και στη συνέχεια αναστημένος. Στα 15 του, έχασε την παρθενιά του από μια πόρνη του Λας Βέγκας που πλήρωσε με μια πιστωτική κάρτα που ανήκε στον πατέρα του, τον ηθοποιό Μάρτιν Σιν.

Υπάρχουν αρκετά ναρκωτικά στο βιβλίο για να σκοτώσουν έναν ελέφαντα, μια σχεδόν θανατηφόρα υπερβολική δόση κοκαΐνης το 1998 και επτά επισκέψεις σε κέντρο αποτοξίνωσης. Και μια διάγνωση του HIV το 2011.

Με οκτώ χρόνια νηφαλιότητας — και, όπως είπε στο Page Six, αγαμίας — ένιωσε πραγματική «ευγνωμοσύνη» γιορτάζοντας τα 60ά γενέθλιά του την περασμένη εβδομάδα.

«Είναι δανεικός χρόνος ή η 10η ζωή μου, γιατί νομίζω ότι έχω μία παραπάνω από όλες αυτές τις γάτες.

«Δεν μου διαφεύγει καθόλου ότι μια ιστορία σαν τη δική μου συνήθως λέγεται μόνο… εις μνήμην, καταλαβαίνετε τι λέω;».

Οι άνθρωποι γύρω του είναι επίσης ευγνώμονες, αλλά και επιφυλακτικοί.

Στο ντοκιμαντέρ «γνωστός και ως Charlie Sheen», που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο Netflix, ο φίλος του και πρώην συμπρωταγωνιστής του στο «Two and a Half Men», Τζον Κράιερ, παραδέχεται ότι είχε «ανησυχία» για τη συμμετοχή του.

«Μέρος του κύκλου της ζωής του Τσάρλι Σιν ήταν ότι τα κάνει τρομερά χάλια, φτάνει στον πάτο και μετά ξαναρχίζει και φέρνει πολλή θετικότητα στη ζωή του – και τότε είναι που καίγεται ξανά και απλά δεν μπορεί παρά να βάλει φωτιά σε εκείνο το σπίτι», λέει ο Κράιερ μπροστά στην κάμερα.

«Και δεν ήθελα να είμαι μέρος αυτού του κύκλου… Δεν είμαι εδώ για να τον εμψυχώσω και δεν είμαι εδώ για να τον γκρεμίσω, αλλά ελπίζω σίγουρα να μην πάει στραβά».

Ο Σιν λέει ότι βρήκε τα σχόλια του Κράιερ «απίστευτα διορατικά» αλλά σκέφτηκε επίσης: «Λοιπόν, γαμώτο, Τζον, θα μπορούσες να μου το είχες πει αυτό πριν από μερικές δεκαετίες και θα σου είχα δώσει τα μισά από αυτά που ξόδεψα για θεραπεία και αποτοξίνωση και όλα τα άλλα!»

Ο Κράιερ είδε από πρώτο χέρι την πιο διαβόητη περίοδο του Σιν. Το 2011, η κωμική σειρά έπρεπε να σταματήσει τα γυρίσματα για να μπει ο Σιν σε κέντρο αποτοξίνωσης. Μόλις πήρε εξιτήριο, επέκρινε δημόσια το CBS και τον δημιουργό της εκπομπής Τσακ Λορ επανειλημμένα, οδηγώντας στην απόλυσή του. Και μετά υπήρχαν οι διαβόητες συνεντεύξεις στις οποίες ισχυρίστηκε ότι είχε «αίμα τίγρης» στις φλέβες του και ότι ήταν «ένας μάγος δολοφόνος του Βατικανού».

Το αποδίδει στο ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλλά και στο ότι χρησιμοποιούσε υπερβολική ποσότητα κρέμας τεστοστερόνης για να ενισχύσει τη λίμπιντο του ενώ ζούσε με δύο φίλες.

Την ίδια χρονιά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τρομερούς πονοκεφάλους και ενημερώθηκε ότι ήταν οροθετικός. Στη συνέχεια πήγε στο Μεξικό και παρέμεινε «κλειδωμένος» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Περιγράφονται λεπτομερώς στο βιβλίο και το ντοκιμαντέρ, οι σεξουαλικές περιπέτειες του Σιν είναι μια θύελλα γεμάτη από τρίο, πόρνες, νύχτες στην έπαυλη του Playboy και περιπέτειες με άντρες ενώ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών — για τις οποίες λέει στην ταινία: «Άλλαξα τον κατάλογο».

Ο Σιν έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1980 με τις ταινίες «Platoon», «Wall Street» και «Major League», αλλά παραδέχεται εύκολα ότι υπέγραψε και για μερικές λιγότερο αναγνωρισμένες ταινίες για να πληρώσει για ναρκωτικά.

«Ήμουν πάντα πολύ καλός φίλος με τους ντίλερ μου», είπε. «Ξέρω ότι είναι αστείο. Όταν τον αφήνεις να βγαίνει έξω, όταν τον αφήνεις να μένει για το πάρτι, συνήθως έχεις καλύτερη τιμή στα ναρκωτικά – αλλά υπάρχει μια σύνδεση επειδή έκανα αυτές τις άθλιες ταινίες μόνο για να συνεχίσω να χρηματοδοτώ τις αυτές συνήθειες».

Αναφέροντας την πτώση του από την κάνναβη στην κοκαΐνη και στο κρακ, το μόνο ναρκωτικό που ο Σιν δεν αναφέρει στο βιβλίο του είναι η κεταμίνη, από την οποία ο φίλος του, ο σταρ των «Friends», Μάθιου Πέρι, υπέστη θανατηφόρα υπερβολική δόση τον Οκτώβριο του 2023.

«Δεν το έκανα ποτέ», είπε στη Page Six. «Γνώριζα μερικούς ανθρώπους που το έκαναν και έτσι τους έβλεπα πώς ήταν. Απλώς δεν ήταν κάτι που πίστευα ότι ήταν για μένα».

Είναι θαύμα που ο Σιν δεν ακολούθησε τα βήματα του Πέρι. Ο ηθοποιός φιλοξένησε μια ομάδα υποστήριξης στην οποία ο Σιν παρευρέθηκε μερικές φορές (προσθέτει ότι «δεν παραβιάζει κανέναν κώδικα» μιλώντας γι’ αυτό).

«Ο Ματ κι εγώ μοιραζόμασταν μια βαθύτερη αλήθεια που βλέπαμε ο ένας στον άλλον — ήμασταν και οι δύο, όπως έλεγε ο Μπόμπι Ντι Τζέι, «βετεράνοι του ανείπωτου»», γράφει ο Σιν.

Ο Μπόμπι Ντι Τζέι είναι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, ο οποίος έχει τη δική του μεγάλη ιστορία επιστροφής μετά από καιρό στα άδυτα του Χόλιγουντ.

«Είχαμε αυτό το κοινό έδαφος αμέσως μεταξύ μας», λέει ο Σιν για τον Πέρι.

Διάβασε τα απομνημονεύματα του Πέρι του 2022, «Φίλοι, Εραστές και το Μεγάλο Τρομερό Πράγμα», σε μια μέρα. Σε αυτό, ο Πέρι έγραψε πώς, εβδομάδες πριν από την έναρξη της σειράς «Φιλαράκια», προσευχήθηκε για φήμη αφού είδε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τα προβλήματα του Σιν.

«Ήταν καταπληκτικό», είπε ο Σιν. «Απενεργοποίησα το τηλέφωνό μου και είπα απλώς: «Εντάξει, αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή». Και είμαι στο πλευρό του! Με έκανε να γελάω όταν έβλεπα μια ιστορία για μένα στις ειδήσεις και μου έλεγε: «Γαμώτο, Τσάρλι Σιν, θα γίνω εξίσου διάσημος μια μέρα».

«Και εγώ του έλεγα: «Πήγαινε, Ματ». Και μετά σκόπευα να τον πάρω τηλέφωνο, να προσπαθήσω να τον συναντήσω για έναν καφέ ή κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς, δεν το έκανα. Και Θεέ μου, τρεις εβδομάδες αργότερα πέθανε».

Ο Σιν ήταν σε ένα πάρτι με τον Πέρι όταν γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπρουκ Μιούλερ.

Ο γάμος τους, ο οποίος διήρκεσε από το 2008 έως το 2011, καταστράφηκε από την παραδοχή χρήσης ναρκωτικών και από τις δύο πλευρές, η οποία οδήγησε σε διαμάχες για την επιμέλεια των δίδυμων γιων τους, του Μπομπ και του Μαξ, που είναι τώρα 16 ετών. Τα αγόρια ζούσαν μαζί του, αλλά ο Μπομπ ταξίδευε με τη μητέρα του αυτό το καλοκαίρι.

«Παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι ήμουν λίγο πιο αυστηρός με την Μπρουκ από ό,τι με την Ντενίζ [Ρίτσαρντς, μια άλλη πρώην], αυτό ήταν δικαιολογημένο. Αλλά [η Μιούλερ] τα πάει περίφημα», είπε. «Τα παιδιά μας αξίζουν κάτι καλύτερο από το να διαβάζουν για ένα σωρό πράγματα που συνέβησαν, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το πώς λειτουργούμε όλοι σήμερα».

Είναι ευγενικός στο βιβλίο για τις συζύγους και τις συντρόφους του. Ο Σιν έχει μια κόρη, την Κασσάνδρα, 40 ετών, με τη φίλη του από το λύκειο, Πόλα Προφίτ, και είναι παππούδες και γιαγιάδες της εγγονής Λούνα, 12 ετών. Παντρεύτηκε το μοντέλο Ντόνα Πιλ το 1995, αλλά κράτησε μόνο ένα χρόνο. Ο γάμος του με τον Ρίτσαρντς διήρκεσε από το 2002 έως το 2006 και απέκτησε δύο κόρες, τη Σάμι, 21 ετών, και τη Λόλα, 20 ετών.

Παραμένουν φίλοι και η Ρίτσαρντς, η οποία εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, τον συνόδευσε στην πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Σιν είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τη Σάμι εδώ και ένα χρόνο, αφότου τσακώθηκε για την καριέρα της ως δημιουργός του OnlyFans.

«Ναι, είναι απαίσιο. Δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Αλλά είμαι σχεδόν μη ρεαλιστικά αισιόδοξος, γιατί πρέπει να είμαι… πάντα υπάρχουν λύσεις για να διορθωθεί οτιδήποτε», είπε.

«Με θλίβει, αλλά έχω ελπίδα και πίστη ότι μπορεί να αποκατασταθεί, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέχρι να ανοίξει ξανά μια γραμμή επικοινωνίας».

Η αποδοκιμασία του για τις επιλογές της πρέπει να φαίνεται κάπως ειρωνική, λαμβάνοντας υπόψη το δικό του παρελθόν.

«Υποθέτω ότι όταν μιλάνε για το σύμπαν που έχει αίσθηση του χιούμορ. Δεν έλεγαν ψέματα», είπε γελώντας.

Ο Σιν γράφει ότι «δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο αυτοκίνητό μου» αυτή τη στιγμή για να φροντίσει τα παιδιά του και να βγει ραντεβού.

Δεν έχω κοπέλες από τότε που έμεινε νηφάλιος. Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι είναι άγαμος, ο Σιν απάντησε: «Αν δεν έχω κοπέλα και δεν πληρώνω γι’ αυτό, τότε νομίζω ότι τα μαθηματικά είναι αρκετά απλά. Τα μαθηματικά είναι αρκετά απλά».

Αλλά ο ηθοποιός, ο οποίος είπε ότι ο HIV του είναι καλά διαχειριζόμενος, ελπίζει να βρει ξανά την αγάπη μια μέρα.

«Ω, Θεέ μου, για τόσο καιρό το [σεξ] ήταν το μόνο που με ένοιαζε, ή ήταν κοντά στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων. Έτσι έβλεπα [την αγαμία] ως ένα απαραίτητο διάλειμμα από αυτές τις επιδιώξεις. Δεν είναι ότι εγώ κλείνω την πόρτα σε οτιδήποτε στο μέλλον. Όχι, θα καλωσόριζα σίγουρα κάποιο είδος συντροφικότητας».

Ο Σιν δεν έχει δουλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά είπε: «Διαβάζω το καλύτερο υλικό που έχω διαβάσει εδώ και 20 χρόνια».

Και αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα όσα του έχουν συμβεί.

«Νομίζω ότι ένα από τα τρέχοντα θέματα στο βιβλίο είναι ότι στην πραγματικότητα όλα έχουν να κάνουν με επιλογές. Έτσι, όλα όσα έκανα μέχρι αυτές τις συνέπειες, τα αποτελέσματα, όπως θέλετε να τα πείτε, έγιναν από επιλογή», ​​είπε. «Πάντα το κρατούσα αυτό ως το αστέρι μου… δεν μπορεί να γραφτεί από την οπτική γωνία ενός θύματος.

Είναι πραγματικά η ιστορία ενός μικρού παιδιού που προσπαθεί απλώς να βρει τον δρόμο του πίσω στο σπίτι… και ελπίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να το καταλάβουν».

