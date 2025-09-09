Γιάννης Μπέζος: «Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε ότι κουράστηκαν – Τους λέω να πάτε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε» (Video)

«Δικτατορικά» με την καλή έννοια, υποστηρίζει ότι συμπεριφέρεται στους συνεργάτες του ο Γιάννης Μπέζος, επισημαίνοντας ότι μπορεί να φερθεί ελέγχοντας όχι όμως καταπιέζοντας.

«Συμπεριφέρομαι δικτατορικά με την καλή έννοια, αναφέρονται όλοι σ’ εμένα. Εφόσον η δουλειά μου ζητάει κάτι παραπάνω, είμαι υποχρεωμένος να φερθώ ελέγχοντας τους ανθρώπους και όχι καταπιέζοντάς τους. Και σας διαβεβαιώ ότι οι άνθρωποι περνάνε μια χαρά μαζί μου, ακριβώς γιατί δεν είναι σκορποχώρι» είπε αρχικά, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν το δικαίωμα να παραπονιούνται ότι κουράστηκαν.

«Καμιά φορά ακούω στο γύρισμα ή στην πρόβα “κουράστηκα”. Τους λέω “Να πάτε στην οικοδομή να ξεκουραστείτε”. Οι καλλιτέχνες δεν δικαιούνται να λένε κουράστηκα» τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή «Το ’Χουμε».

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην τηλεόραση, ο ηθοποιός τόνισε ότι η επιτυχία δεν μετριέται στα νούμερα τηλεθέασης αλλά σχετίζεται με το αν η επιθυμία των δημιουργών ταυτίζεται με εκείνη του κοινού.

«Είναι κλισέ ότι ο κόσμος θέλει να γελάσει, λες και πέρσι ήθελε να κλαίει. Το θέμα είναι το πώς και είναι δική μας ευθύνη, όχι του κοινού. Όταν η επιθυμία μας ταυτίζεται με εκείνη του κοινού, είναι αυτό που ονομάζουμε επιτυχία. Επιτυχία δεν είναι τα νούμερα της τηλεόρασης, γιατί ο κόσμος έβλεπε, βλέπει και θα βλέπει ανοησίες. Κι εγώ καταναλώνω ανοησίες για να γελάσω και να χλευάσω, αυτό καταγράφεται και στα νούμερα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το πάρω τοις μετρητοίς, πρέπει πρώτα εμείς να κάνουμε καλά τη δουλειά μας» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Μάικλ Κέιν: Επιστρέφει από τη συνταξιοδότηση για τη νέα ταινία του Βιν Ντίζελ

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μια συγγνώμη σε μια κοπέλα που δεν είναι στη ζωή και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα κι εγώ σε αυτό» (Video)

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)