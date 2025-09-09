search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:41
09.09.2025 09:53

Μάικλ Κέιν: Επιστρέφει από τη συνταξιοδότηση για τη νέα ταινία του Βιν Ντίζελ

09.09.2025 09:53
Michael-Caine-new

Ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει επίσημα από τη συνταξιοδότηση. Ο Βρετανός ηθοποιός ο οποίος κέρδισε δύο Όσκαρ κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής καριέρας του για τις ταινίες «Hannah and Her Sisters» και «The Cider House Rules» έκανε την υποτιθέμενη τελευταία του εμφάνιση στην ταινία «The Great Escaper» του 2023.

Ο 92χρονος ηθοποιός, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη το 1950 με έναν ρόλο στο «Morning Departure» φαίνεται ότι δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον κινηματογράφο για πολύ καιρό.

Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική για να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό ενός φίλου του, του Βιν Ντίζελ.

Οι δύο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί στην ταινία «The Last Witch Hunter» του 2015 και με μια συνέχεια να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Κέιν φέρεται να είναι σε συνομιλίες για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πατέρας Ντόλαν.

Ο Κέιν έχει επαινέσει αρκετές φορές τον Ντίζελ τα τελευταία χρόνια.

«Ο Βιν είναι ξεχωριστός. Λατρεύω τον Βιν. Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο πριν από περίπου 30 χρόνια. Απλώς τον χαιρέτησα ενστικτωδώς με μια αγκαλιά και ανακοίνωσα σε όλους: “Αυτός είναι ο γιος μου!”» έγραψε στα απομνημονεύματά του, «Don’t Look Back, You’ll Trip Over».

«Μερικές φορές, νιώθεις μια σύνδεση. Μου άρεσε αμέσως ο τύπος. Έχει μεγάλη καρδιά» πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα της ταινίας στην οποία ο Ντίζελ θα εργαστεί ως παραγωγός και ως πρωταγωνιστής δεν έχουν αρχίσει.

