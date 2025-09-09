Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού τελικά μου άνοιξαν τα μάτια για πολλά πράγματα»

Για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε κατά το παρελθόν μίλησε η Ντόρα Μακρυγιάννη, αποκαλύπτοντας ότι κατάφερε να τις διαχειριστεί μέσα από ψυχανάλυση.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Τύπος Tv, η ηθοποιός υπογραμμίζει ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή συνειδητοποίησε πολλά πράγματα, διαπιστώνοντας -μεταξύ άλλων- πού «έκλεινε τα μάτια» και πού δεν έβαζε όρια.

«Έκανα ψυχανάλυση και με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι των κρίσεων πανικού που είχα. Επειδή ακριβώς δούλευα πάρα πολλά χρόνια, πιέστηκα πάρα πολύ, με πάρα πολλά πράγματα, αυτό έκανε μπαμ. Οπότε, όταν έγινε αυτό, είχα τον χρόνο –και ευτυχώς την πολυτέλεια– να μην το πολεμάω ταυτόχρονα με δουλειά. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να πηγαίνω στα γυρίσματα και να παθαίνω όλα αυτά και τελείως διαφορετικό να είμαι κάπως μόνη μου και να το διαχειρίζομαι, να έχω την πολυτέλεια και τον χρόνο όλο αυτό το πράγμα να το διαχειριστώ. Είναι σοκαριστικό πόσους ανθρώπους ακούς να σου λένε ότι παθαίνω κρίση πανικού και έχω διαταραχές άγχους. Είναι σοκαριστικός ο αριθμός. Ξέρεις, είναι δύσκολο πλέον να βρεις την ηρεμία της προσωπικής ζωής, οπότε είναι ένας λόγος που υπάρχουν τόσες διαταραχές άγχους. Προσωπικά, προσπαθούσα να δω τι σημαίνει ηρεμία της προσωπικής ζωής. Ήθελα να βρω τις ισορροπίες, να βρω πού έκλεινα τα μάτια, να βρω πού δεν έβαζα τα όρια. Όλο αυτό είναι ένας κυκεώνας. Οι κρίσεις πανικού, τελικά, μου άνοιξαν τα μάτια για πάρα πολλά πράγματα» είπε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενη στην περίοδο που έμεινε εκτός τηλεόρασης, η ηθοποιός τόνισε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, καθώς είχε συνηθίσει ένα γεμάτο πρόγραμμα μέσα στην ημέρα.

«Υπήρχαν πολλά ups and downs. Δηλαδή, εκεί που το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ, που χαλάρωνα, που δεν είχα πρόγραμμα, που δεν έπρεπε κάτι να κάνω, εκεί έλεγα «και τώρα ποια είναι η καθημερινότητά μου;». Όταν δουλεύεις τόσο πολύ, όπως δούλευα εγώ, δεν έχεις χόμπι, δεν έχεις ασχολίες. Και ξαφνικά, όταν δεν έχεις τη δουλειά, λες «τώρα τι έγινε;». Μου ήταν δύσκολο, μπορώ να σου πω, πάρα πολύ να μπω σε μια καινούργια, ας πούμε, πραγματικότητα του να μην ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ε, μετά, όταν έχεις μια χαρά, το συνηθίζεις» τόνισε.

