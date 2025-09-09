search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 08:49

Ντόρα Μακρυγιάννη: «Οι κρίσεις πανικού τελικά μου άνοιξαν τα μάτια για πολλά πράγματα»

09.09.2025 08:49
ntora-makrigianni-new

Για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε κατά το παρελθόν μίλησε η Ντόρα Μακρυγιάννη, αποκαλύπτοντας ότι κατάφερε να τις διαχειριστεί μέσα από ψυχανάλυση.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Τύπος Tv, η ηθοποιός υπογραμμίζει ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή συνειδητοποίησε πολλά πράγματα, διαπιστώνοντας -μεταξύ άλλων- πού «έκλεινε τα μάτια» και πού δεν έβαζε όρια.

«Έκανα ψυχανάλυση και με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι των κρίσεων πανικού που είχα. Επειδή ακριβώς δούλευα πάρα πολλά χρόνια, πιέστηκα πάρα πολύ, με πάρα πολλά πράγματα, αυτό έκανε μπαμ. Οπότε, όταν έγινε αυτό, είχα τον χρόνο –και ευτυχώς την πολυτέλεια– να μην το πολεμάω ταυτόχρονα με δουλειά. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να πηγαίνω στα γυρίσματα και να παθαίνω όλα αυτά και τελείως διαφορετικό να είμαι κάπως μόνη μου και να το διαχειρίζομαι, να έχω την πολυτέλεια και τον χρόνο όλο αυτό το πράγμα να το διαχειριστώ. Είναι σοκαριστικό πόσους ανθρώπους ακούς να σου λένε ότι παθαίνω κρίση πανικού και έχω διαταραχές άγχους. Είναι σοκαριστικός ο αριθμός. Ξέρεις, είναι δύσκολο πλέον να βρεις την ηρεμία της προσωπικής ζωής, οπότε είναι ένας λόγος που υπάρχουν τόσες διαταραχές άγχους. Προσωπικά, προσπαθούσα να δω τι σημαίνει ηρεμία της προσωπικής ζωής. Ήθελα να βρω τις ισορροπίες, να βρω πού έκλεινα τα μάτια, να βρω πού δεν έβαζα τα όρια. Όλο αυτό είναι ένας κυκεώνας. Οι κρίσεις πανικού, τελικά, μου άνοιξαν τα μάτια για πάρα πολλά πράγματα» είπε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενη στην περίοδο που έμεινε εκτός τηλεόρασης, η ηθοποιός τόνισε ότι αρχικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, καθώς είχε συνηθίσει ένα γεμάτο πρόγραμμα μέσα στην ημέρα.

«Υπήρχαν πολλά ups and downs. Δηλαδή, εκεί που το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ, που χαλάρωνα, που δεν είχα πρόγραμμα, που δεν έπρεπε κάτι να κάνω, εκεί έλεγα «και τώρα ποια είναι η καθημερινότητά μου;». Όταν δουλεύεις τόσο πολύ, όπως δούλευα εγώ, δεν έχεις χόμπι, δεν έχεις ασχολίες. Και ξαφνικά, όταν δεν έχεις τη δουλειά, λες «τώρα τι έγινε;». Μου ήταν δύσκολο, μπορώ να σου πω, πάρα πολύ να μπω σε μια καινούργια, ας πούμε, πραγματικότητα του να μην ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ε, μετά, όταν έχεις μια χαρά, το συνηθίζεις» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025

Lady Gaga: Η φωτογραφία με τα τέσσερα βραβεία των MTV VMAs 2025

Giorgio Armani: Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του ιταλού σχεδιαστή μόδας (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

agios savvas new
ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και Ογκολογικά Συμβούλια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται για τους ασθενείς με καρκίνο

metaggisi-aimatos-new
ΥΓΕΙΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσηλεύεται ο 67χρονος ασθενής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 09:29
Σεξουαλική Παρενόχληση - Κακοποίηση: Γιατί τα θύματα δε μιλούν - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

ploutarhos-kori-new
LIFESTYLE

«Έμαθα ότι παντρεύεται»: Η ατάκα του Γιάννη Πλούταρχου για την κόρη του πάνω στη σκηνή (Video)

manifest_0
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

1 / 3