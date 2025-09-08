search
08.09.2025 21:23

Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025

08.09.2025 21:23
Kimmel

Οι Τζίμι Κίμελ, Άλαν Κάμινγκ, Μπαράκ Ομπάμα και το SNL50: The Anniversary Special» ήταν μεταξύ των πολλών νικητών κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς των βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025.

Στην ετήσια διήμερη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο πριν από τα Emmy Υψηλής Τηλεθέασης απονεμήθηκαν δεκάδες βραβεία σε προγράμματα ποικίλης ύλης, μη μυθοπλασίας και reality.

Ο Τζίμι Κίμελ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού για το «Who Wants To Be A Millionaire» και το SNL50 κέρδισε σε μια σειρά από κατηγορίες. Το ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο του Saturday Night Live κέρδισε οκτώ βραβεία Emmy, μεταξύ άλλων Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.

Η σειρά ριάλιτι «The Traitors» του Peacock, κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy, συμπεριλαβανομένης της κατηγορίας Καλύτερου Παρουσιαστή στον Άλαν Κάμινγκ και ο Κόναν Ο’ Μπράιεν κέρδισε βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Σειρά ή Ειδικό Επεισόδιο μη μυθοπλασίας για το «Conan O’Brien Must Go» του HBO Max και Καλύτερο Ειδικό Επεισόδιο Ποικίλης Ύλης για το «Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize For American Humor» του Netflix.

Η σειρά «Pee-wee As Himself» κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Ειδικού Σεναρίου Μη Μυθοπλασίας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το τρίτο του βραβείο Emmy στην κατηγορία Καλύτερος Αφηγητής για την ταινία «Our Oceans».

Το «100 Foot Wave» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Σειράς Μη Μυθοπλασίας και το «Jeopardy» αναγνωρίστηκε ως το Καλύτερο Τηλεπαιχνίδι.

Έκπληξη αποτέλεσε η κατηγορία Βραβείο Αριστείας στη Δημιουργία Ντοκιμαντέρ, στην οποία κέρδισε η Πο Σι Τενγκ για το «Patrice: The Movie» με υπόψηφια επίσης τα «The Remarkable Life of Ibelin» του Netflix και «I Am: Celine Dion» του Prime Video.

