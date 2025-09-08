Μπαράκ Ομπάμα και Τζίμι Κίμελ μεταξύ των νικητών της τελετής των βραβείων Emmy 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι Τζίμι Κίμελ, Άλαν Κάμινγκ, Μπαράκ Ομπάμα και το SNL50: The Anniversary Special» ήταν μεταξύ των πολλών νικητών κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς των βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025.
Στην ετήσια διήμερη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο πριν από τα Emmy Υψηλής Τηλεθέασης απονεμήθηκαν δεκάδες βραβεία σε προγράμματα ποικίλης ύλης, μη μυθοπλασίας και reality.
Ο Τζίμι Κίμελ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού για το «Who Wants To Be A Millionaire» και το SNL50 κέρδισε σε μια σειρά από κατηγορίες. Το ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο του Saturday Night Live κέρδισε οκτώ βραβεία Emmy, μεταξύ άλλων Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.
Η σειρά ριάλιτι «The Traitors» του Peacock, κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy, συμπεριλαβανομένης της κατηγορίας Καλύτερου Παρουσιαστή στον Άλαν Κάμινγκ και ο Κόναν Ο’ Μπράιεν κέρδισε βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Σειρά ή Ειδικό Επεισόδιο μη μυθοπλασίας για το «Conan O’Brien Must Go» του HBO Max και Καλύτερο Ειδικό Επεισόδιο Ποικίλης Ύλης για το «Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize For American Humor» του Netflix.
Η σειρά «Pee-wee As Himself» κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Ειδικού Σεναρίου Μη Μυθοπλασίας.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το τρίτο του βραβείο Emmy στην κατηγορία Καλύτερος Αφηγητής για την ταινία «Our Oceans».
Το «100 Foot Wave» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Σειράς Μη Μυθοπλασίας και το «Jeopardy» αναγνωρίστηκε ως το Καλύτερο Τηλεπαιχνίδι.
Έκπληξη αποτέλεσε η κατηγορία Βραβείο Αριστείας στη Δημιουργία Ντοκιμαντέρ, στην οποία κέρδισε η Πο Σι Τενγκ για το «Patrice: The Movie» με υπόψηφια επίσης τα «The Remarkable Life of Ibelin» του Netflix και «I Am: Celine Dion» του Prime Video.
