Ο Τραμπ αλλάζει τον εκλογικό νόμο και ο Ομπάμα βγαίνει μπροστά: «Απειλείται η Δημοκρατία»

Τρόμο προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αλλάζει όλο τον εκλογικό χάρτη ανά Πολιτεία με στόχο να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερες έδρες για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Πολλοί φοβούνται πως η κίνησή του αυτή, έχει έναν άλλο στόχο: να αλλάξει (αν του περάσει, πράγμα δύσκολο) το δικαίωμα της προεδρίας της χώρας για πάνω από δύο θητείες.

Ηδη σε Τέξας, Μιζούρι, Φλόριντα και μερικές ακόμη Πολιτείες, άλλαξαν τον εκλογικό χάρτη και τον μετέτρεψαν με τρόπου που εξασφαλίζει περισσότερες έδρες στους Ρεπουμπλικανούς. Σε «απάντηση» έκανε το ίδιο ο Νιούσομ στην Καλιφόρνια και η Γιούτα ανακοίνωσε πως σκοπεύει να πάρει ανάλογα μέτρα.

Αυτό… ενόχλησε τον Τραμπ ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στις Πολιτείες που πάνε στην τακτική «οφθαλμόν αντί οφθαλμού», απέναντι στην αντιδημοκρατική στάση του.

Οι πράξεις του έχουν θορυβήσει περισσότερο από ποτέ τους Δημοκρατικούς και μάλιστα, για πρώτη φορά επί της θητείας του, ο Μπαράκ Ομπάμα βγαίνει στο προσκήνιο και κινεί τα νήματα για να αντιδράσουν οι πολίτες.

«Αντιμετωπίζουμε μία απειλεί κατά της Δημοκρατίας, η οποία εκτείνεται. Αλλάζουν τον εκλογικό χάρτη περιορίζοντας αισθητά τις ψήφους μειονοτήτων και κοινοτήτων, όπως οι Λατίνοι» αναφέρει μαζί με τον δικηγόρο Ερικ Χόλντερ.

«Μειώνουν τη δύναμη της ψήφου πολιτών άλλων χρωμάτων» πρόσθεσε ο δικηγόρος, με τον Ομπάμα να προσθέτει ότι το ίδιο πάει να γίνει και στο Οχάιο.

«Αντί να αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους του χρόνου, προσπαθούν να τους σιωπήσουν» πρόσθεσε ο δικηγόρος που με τον Ομπάμα έκαναν κάλεσμα στον κόσμο να ενωθούν στο κίνημα του πρώην προέδρου της χώρας «για να διατηρήσουμε την Δημοκρατία στη χώρα».

Republicans are trying to redraw congressional district lines to keep their grip on Congress in the midterms and beyond.



Voters should pick their politicians, not the other way around.



Get involved with @DemRedistrict as they fight back: https://t.co/FgEnvi8VNq pic.twitter.com/VmKt31hexS August 28, 2025

Η ισχύ των Λατίνων

Η ανακατανομή αυτή που έχει ξεκινήσει με στόχο τις ενδιάμεσες εκλογές, χτυπάει περισσότερα απ όλους τους Λατίνους, τους οποίους είχε κερδίσει στις εκλογές, αλλά πλέον μετά τις επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά μεταναστών από τη Κεντρική και Νότια Αμερική, φοβάται πως θα έχει απώλειες και κυρίως στο Τέξας, που κατά βάση βγάζει πλειοψηφία Ρεπουμπλικανών, αλλά διαθέτει και ισχυρή λατινική κοινότητα. Αυτή τη κοινότητα θέλει να κρατήσει πάση θυσία στην κρίσιμη αυτή Πολιτεία.

«Αυτοί οι χάρτες σχεδιάστηκαν με την υπόθεση ότι τα αποτελέσματα του 2024 και σε μικρότερο βαθμό, του 2020, θα παρέχουν την ισχυρότερη ένδειξη για το τι θα συμβεί το 2026 και για τα δύο κόμματα», δήλωσε η Εριν Κόβεϊ, μια μη κομματική αναλύτρια εκλογών, η οποία είναι η συντάκτρια της Βουλής στο The Cook Political Report.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι βασίζονται στα κέρδη τους με τους Ισπανόφωνους ψηφοφόρους που έχουν σημειώσει ιδιαίτερα στο νότιο Τέξας, όχι μόνο το 2024 αλλά και τα τελευταία οκτώ χρόνια. … Αυτό είναι όλο το παιχνίδι για αυτούς αν θέλουν να κρατήσουν τη Βουλή», πρόσθεσε.

Η αισιοδοξία των Ρεπουμπλικανών για την αξιοποίηση της βελτίωσής τους με τους Ισπανόφωνους είναι μια σαφής γραμμή στον επανασχεδιασμό του χάρτη του Κογκρέσου στο Τέξας.

Οι Ρεπουμπλικανοί στη προσπάθεια να εκθρονίσουν τον Δημοκρατικό Βουλευτή Χένρι Κουέγιαρ, έναν σκληρό μακροχρόνιο αντίπαλο, προώθησαν τα όρια της περιφέρειάς του ανατολικότερα, δημιουργώντας μια περιφέρεια που ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε κερδίσει με περισσότερες από 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 (ο Τραμπ κέρδισε την παλιά περιφέρεια του Κουέγιαρ με περισσότερες από 7 μονάδες). Με αυτόν τον τρόπο, μετέτρεψαν μια περιφέρεια με 73% ισπανόφωνους σε μια περιφέρεια με 91% ισπανόφωνους, ένα σαφές στοίχημα ότι η πολιτική αναταραχή στην κοιλάδα του Ρίο Γκράντε, ιδιαίτερα μεταξύ των Ισπανόφωνων που στρέφονται προς τους Ρεπουμπλικάνους, θα συνεχιστεί.

Στην άλλη πλευρά του νότιου Τέξας, η 34η Περιφέρεια, που εκπροσωπείται από τον Δημοκρατικό Βουλευτή Βισέντε Γκονζάλες, απέκτησε λιγότερους Ισπανόφωνους, αλλά το υποτιθέμενο περιθώριο κέρδους του Τραμπ για το 2024 αυξήθηκε επίσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιανομής των περιφερειών, οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες τόνιζαν επανειλημμένα ότι ο μοναδικός τους φακός για την αναδιαμόρφωση των χαρτών ήταν πολιτικός, αντιδρώντας στις κατηγορίες των Δημοκρατικών και στις αγωγές από εξωτερικές ομάδες, ισχυριζόμενοι ότι η αναδιαμόρφωση ισοδυναμεί με αντισυνταγματική φυλετική γενοκτονία.

«Ο υποκείμενος στόχος είναι ότι αυτό το σχέδιο είναι απλό: βελτίωση της πολιτικής απόδοσης των Ρεπουμπλικανών», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τοντ Χάντερ.

