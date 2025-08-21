search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 11:02

Το Τέξας υιοθέτησε εκλογικό χάρτη που ενισχύει τους Ρεπουμπλικάνους, υπό την πίεση του Τραμπ – Για νοθεία μιλούν οι Δημοκρατικοί

21.08.2025 11:02
eklogiko-kentro-texas-gynaika

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας ενέκρινε χθες, Τετάρτη, την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών που ζητούσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για ένα μέτρο που είναι πιθανό να επιτρέψει στους Ρεπουμπλικάνους να κερδίσουν πέντε επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Υπό την προτροπή του Τραμπ οι Ρεπουμπλικάνοι στο Τέξας αποφάσισαν να τροποποιήσουν τον εκλογικό χάρτη της πολιτείας ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των Δημοκρατικών που μπορούν να εκλεγούν.

Από τους 38 βουλευτές από το Τέξας που έχουν εκλεγεί στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή οι 25 είναι Ρεπουμπλικάνοι και φιλοδοξία του Λευκού Οίκου είναι ο αριθμός τους να αυξηθεί σε 30 στις εκλογές του 2026.

Την πρόταση για την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών ενέκριναν 88 βουλευτές, με 52 να ψηφίζουν κατά. Πλέον το μέτρο πρέπει να εγκριθεί από την τοπική Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, και να επικυρωθεί από τον επίσης Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές του Τέξας προσπάθησαν μάταια να αποφύγουν την τροποποίηση των εκλογικών περιφερειών. Στις αρχές Αυγούστου εγκατέλειψαν μαζικά την πολιτεία, πηγαίνοντας στο Σικάγο ή τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μην παραστούν στις συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η απουσία τους εμπόδισε τους Ρεπουμπλικάνους επί περισσότερες από δύο εβδομάδες να οργανώσουν ψηφοφορία για το μέτρο καθώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπήρχε επαρκής αριθμός βουλευτών.

Οι Δημοκρατικοί… απαντούν μέσω Καλιφόρνια

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους ότι επιδιώκουν «να φιμώσουν τους ψηφοφόρους που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες μέσω μιας ρατσιστικής στρατηγικής», εκτιμώντας ότι ο νέος εκλογικός χάρτης περιορίζει τη φωνή των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων που κατά παράδοση προτιμούν το Δημοκρατικό κόμμα.

Για να απαντήσει στην πρωτοβουλία του Τέξας ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάρι Νιούσομ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τροποποιήσει και εκείνος τις εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας του, της πιο πολυπληθούς των ΗΠΑ.

Ήδη ο κυβερνήτης και οι βουλευτές της Καλιφόρνιας παρουσίασαν τη Δευτέρα νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή του σχετικού δημοψηφίσματος.

Αν οι Καλιφορνέζοι εγκρίνουν στις 4 Νοεμβρίου την πρόταση, η τοπική Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί, θα μπορέσει να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη και να διασφαλίσει επιπλέον πέντε έδρες στο Κογκρέσο για το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η Καλιφόρνια και οι Καλιφορνέζοι ήταν ο αγαπημένος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια την ώρα που ζητεί από το Τέξας και άλλες πολιτείες να νοθεύσουν τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο Νιούσομ.

Εκτός από το Τέξας ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να τροποποιηθούν οι εκλογικές περιφέρειες στο Οχάιο, το Μιζούρι ή ακόμη και στην Ιντιάνα, προκειμένου να ευνοηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Διαβάστε επίσης:

Επιμένει η Ουγγαρία να γίνει οικοδεσπότης συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Παιχνίδι έπεσε από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά

Τζέι Ντι Βανς: H Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palia_vouli_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παλιά Βουλή: Με φως λούστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά (Photos)

kinito new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η κυβέρνηση βάζει υποχρεωτικά δική της εφαρμογή μηνυμάτων σε όλα τα κινητά και τα τάμπλετ από 1η Σεπτεμβρίου

zelensky_2108_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι «ναρκοθετεί» τη συνάντηση με τον Πούτιν – Θέτει ως προϋπόθεση τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

papaligoura_antigoni
ΘΕΑΤΡΟ

Στο Ηρώδειο η «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαληγούρα

metro-andras-syrmos
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στο μετρό: Άνδρας «κρεμάστηκε» πάνω στον συρμό (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:40
palia_vouli_0
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παλιά Βουλή: Με φως λούστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά (Photos)

kinito new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η κυβέρνηση βάζει υποχρεωτικά δική της εφαρμογή μηνυμάτων σε όλα τα κινητά και τα τάμπλετ από 1η Σεπτεμβρίου

zelensky_2108_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι «ναρκοθετεί» τη συνάντηση με τον Πούτιν – Θέτει ως προϋπόθεση τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

1 / 3