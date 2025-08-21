Επιμένει η Ουγγαρία να γίνει οικοδεσπότης συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Η Ουγγαρία έχει ήδη προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η προσφορά της εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε podcast του στο Facebook.

«Αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Είναι φανερό πάντως ότι η Ουκρανία δεν θα προτιμήσει τη Βουδαπέστη, καθώς οι φιλορωσική πολιτική της Ουγγαρίας είναι δεδομένη.

Η Γενεύη της Ελβετίας θεωρείται η καλύτερη επιλογή καθώς η Ρώμη και το Βατικανό δεν είναι προσφιλείς για τη Ρωσία.

Οι πόλεις Βιέννη, Κωνσταντινούπολη και Ντόχα βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για τη συνάντηση.

Η δυνατότητα του Πούτιν να ταξιδεύει στο εξωτερικό είναι περιορισμένη επειδή καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη βάσει εντάλματος που χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2023 για φερόμενη συμμετοχή στην απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Περισσότερες από 100 χώρες έχουν υπογράψει το ΔΠΔ και έχουν νομική υποχρέωση να συλλάβουν τον Ρώσο ηγέτη στο έδαφός τους.

Η Ελβετία σκοπεύει να ζητήσει από το ΔΠΔ να την εξαιρέσει από τις κυρώσεις, προκειμένου να επιτρέψει στον Πούτιν να παραστεί σε μια σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο στη Χάγη.

