Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Παιχνίδι έπεσε από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά

Από τύχη δεν θρηνεί θύματα η Ινδία μετά το σοβαρό ατύχημα που έγινε σε λούνα παρκ. Παιχνίδι – περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε στο κενό από ύψος 15 μέτρων χωρίς να φρενάρει, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.

Το σοκαριστικό ατύχημα έγινε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Ναβσάρι της Ινδίας και καταγράφηκε σε βίντεο από ανθρώπους που απολάμβαναν τη βόλτα που έκανε το παιχνίδι του λούνα παρκ.

Σε μια στιγμή, ο περιστρεφόμενος δίσκος – για άγνωστο λόγο- ξεκινά και πέφτει χωρίς να πιάσουν τα φρένα του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο έδαφος.0

Στα βίντεο ακούγονται τα ουρλιαχτά των ανθρώπων αλλά και ο ισχυρός θόρυβος που προκλήθηκε από την πτώση του παιχνιδιού.

4 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά το ατύχημα ξεκίνησε έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και αν υπήρχε άδεια λειτουργίας του.

