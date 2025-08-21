search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 09:03

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Παιχνίδι έπεσε από τα 15 μέτρα – 4 τραυματίες, οι 2 παιδιά

21.08.2025 09:03
india luna p;ark new

Από τύχη δεν θρηνεί θύματα η Ινδία μετά το σοβαρό ατύχημα που έγινε σε λούνα παρκ. Παιχνίδι – περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε στο κενό από ύψος 15 μέτρων χωρίς να φρενάρει, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα.

Το σοκαριστικό ατύχημα έγινε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Ναβσάρι της Ινδίας και καταγράφηκε σε βίντεο από ανθρώπους που απολάμβαναν τη βόλτα που έκανε το παιχνίδι του λούνα παρκ.

Σε μια στιγμή, ο περιστρεφόμενος δίσκος – για άγνωστο λόγο- ξεκινά και πέφτει χωρίς να πιάσουν τα φρένα του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο έδαφος.0

Στα βίντεο ακούγονται τα ουρλιαχτά των ανθρώπων αλλά και ο ισχυρός θόρυβος που προκλήθηκε από την πτώση του παιχνιδιού.

4 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά το ατύχημα ξεκίνησε έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί αν το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και αν υπήρχε άδεια λειτουργίας του.

Διαβάστε επίσης

Τζέι Ντι Βανς: H Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας

Συνελήφθη στη Χιλή υπήκοος Βενεζουέλας, ύποπτος για τον φόνο δημοσιογράφου στο Περού

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Προειδοποιεί για θύματα από την ισραηλινή επιχείρηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eydap new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

gaza_offensive_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

frank_caprio
MEDIA

Frank Caprio: Πέθανε «ο πιο καλός δικαστής στον κόσμο» (videos)

karavatou_katerina_ndp
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Άγνωστος μιλούσε σε πλατφόρμα gaming με τον γιο της – «Τρελάθηκα, έπαθα σοκ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:23
eydap new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Μελόνι προωθεί ιταλικό σχέδιο εγγύησης ασφάλειας για την Ουκρανία

gaza_offensive_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Για «εξαντλημένο» στρατό του Ισραήλ και «θανατική καταδίκη» των ομήρων μιλά το CNN (Video, σκληρές εικόνες)

1 / 3