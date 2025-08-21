search
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025 08:44

Τζέι Ντι Βανς: H Ευρώπη πρέπει να έχει τη «μερίδα του λέοντος» ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας

21.08.2025 08:44
VANCE NEW

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αναλάβουν «τη μερίδα του λέοντος» για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στη χώρα, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Τετάρτη πως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα πρέπει να έχουν το μέγιστο μερίδιο των εγγυήσεων ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, σε πόλεμο με τη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022, για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να «αναλάβουν το βάρος» της διασφάλισης της μεταπολεμικής ασφάλειας του Κιέβου.

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» σε αυτή την περίπτωση, δήλωσε ο Βανς εμφανιζόμενος σε εκπομπή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Νομίζω πως πρέπει να βοηθήσουμε αν είναι απαραίτητο για να τελειώσει ο πόλεμος και να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Όμως νομίζω πως πρέπει να αναμένουμε, και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) ασφαλώς αναμένει, πως η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο», πρόσθεσε.

«Ανεξαρτήτως της μορφής που θα έχει, οι ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος του βάρους», επέμεινε.

Παράλληλα, ο Βανς σημείωσε ότι «η Ουκρανία θέλει να διασφαλίσει πως δεν θα δεχθεί ξανά εισβολή και ότι θα έχει μακροχρόνια εδαφική ακεραιότητα. Οι Ρώσοι, από την άλλη, θέλουν συγκεκριμένα εδάφη».

Τα σχόλια του Βανς ήρθαν μια μέρα μετά την αποκλεισμό από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της πιθανότητας αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενώ πρότεινε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να παρέχει υποστήριξη «από αέρος».

Το ζήτημα των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία αποτελεί ένα σημαντικό ερωτηματικό όσον αφορά την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει την σύγκρουση.

Αφού φιλοξένησε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αποτελέσουν την «πρώτη γραμμή άμυνας», αλλά ότι η Ουάσιγκτον θα προσφέρει «μεγάλη βοήθεια».

Ενώ ο Τραμπ έχει αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε, έθεσαν το ενδεχόμενο να προσφερθεί στο Κίεβο μια εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με την εντολή συλλογικής άμυνας της 32μελούς συμμαχίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών της συμμαχίας.

Ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να σταθμεύσουν ευρωπαϊκές ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει την πιθανότητα να σταθμεύσουν στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ στα σύνορά της.

Νέες ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων και απόψε παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, ανέφερε τις πρώτες πρωινές σήμερα η εφημερίδα The Kyiv Independent.

Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC – Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.

Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, ανέφερε πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.

