03.05.2026 11:17

«Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;»: Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του 5χρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο (Video)

Στις 24 Ιουνίου αναμένεται να συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, η οποία αφορά την καταγγελία για κακοποίηση ενός 5χρονου αγοριού από δύο συνομίληκους συμμαθητές του, στη διάρκεια διαλλείματος, σε αίθουσα εντός του νηπιαγωγείου που φοιτούσαν τα τρία παιδιά στην Αλεξανδρούπολη.

Η καταγγελία είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ στο εδώλιο κάθονται συνολικά έξι άτομα. 

Πρόκειται για δύο νηπιαγωγούς, οι οποίες κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και για τέσσερις γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστική εξέταση που είχε διενεργηθεί το 2024 είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 5χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Η κατάθεση του πατέρα 

Κατά την έναρξη της δίκης, η οποία  όπως προαναφέρθηκε διακόπηκε για τις 24 Ιουνίου,  η κατάθεση του πατέρα του μικρού αγοριού προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, καθώς περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί βρήκε το θάρρος να μιλήσει για όσα βίωσε.

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό κατήγγειλε πως η δημόσια ψυχολόγος που είχε αναλάβει το παιδί διέκοψε τη διαδικασία επικαλούμενη «πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας».

«Η δημόσια λειτουργός, η ψυχολόγος που το παρακολουθούσε, το εγκατέλειψε λέγοντας ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας. Ένα παιδάκι που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», σημείωσε η κυρία Ανάσογλου.

