ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 20:33
Πυροβολισμοί στα Πατήσια, κινηματογραφική καταδίωξη στην Αθήνα και συλλήψεις

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 27/5, στα Πατήσια, μέσα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων, όταν άγνωστος άνδρας εισήλθε στον χώρο και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στους δύο μηρούς.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε επιβιβαζόμενος σε γκρι BMW που τον περίμενε έξω από το κατάστημα, στην οποία επέβαιναν ακόμη τρία άτομα.

Το όχημα εντοπίστηκε και καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις, με την πορεία του να καταλήγει σε σύγκρουση στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα.

Τρεις από τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ ένας κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και αναζητείται.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που δέχθηκε τους πυροβολισμούς διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του.

