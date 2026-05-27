«Σκέφτεται το κόμμα του και σκάει η αστυνομία» – Η ΚΝΕ ειρωνεύεται το όνομα του κόμματος του Τσίπρα (Video)

Καυστικό ήταν το σχόλιο της ΚΝΕ για το όνομα του κόμματος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας (ΕΛΑΣ), κάνοντας παραλληλισμό με την Ελληνική Αστυνομία.

«Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία, σκέφτεται το κόμμα του και σκάει η αστυνομία», σχολιάζει ειρωνικά.

«Κάθε άλλος συνειρμός είναι ασυμβίβαστος και με τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα, αλλά και με το δεξί του χέρι, Ν. Μαραντζίδη, που έκανε καριέρα αφορίζοντας το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, ξεπλένοντας τα Τάγματα Ασφαλείας κ.λπ.», συμπληρώνει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε έχουν επιλέξει διάφορες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού και ως αρχηγού της αντιπολίτευσης, όπως τις αναφορές τους στη συνεργασία με το Ισραήλ, την ψήφιση του μνημονίου, την επίσκεψη του στον Λευκό Οίκο.

Το βίντεο έχει ντύσει με το ρεμπέτικο άσμα «τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν τώρα».

