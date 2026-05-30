ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 11:01
30.05.2026 09:43

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί από ανατροπή φορτηγού – Ανάμεσά τους και 10 παιδιά

Φωτογραφία αρχείου

Δεκαοκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Λαγκμάν.

«Το όχημα μετέφερε οικογένειες Αφγανών που επέστρεφαν» από το Πακιστάν, όπου ζούσαν προηγουμένως, είπε ο Αμπντούλ Μαλίκ Νιαζάι. Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Τζαλαλαμπάντ (ανατολικά) και Καμπούλ.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δέκα παιδιών, πέντε γυναικών και τριών ανδρών. Είκοσι εννέα άλλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το Ισλαμαμπάντ έχει αυστηροποιήσει σημαντικά την πολιτική απέναντι στους Αφγανούς μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα.

Από την αρχή του έτους, 447.400 Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το Πακιστάν, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οικογένειες Αφγανές που επιστρέφουν στη χώρα τους συχνά ταξιδεύουν με φορτηγά μεταφέροντας ό,τι υπάρχοντα καταφέρνουν να φέρουν από το Πακιστάν.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στο Αφγανιστάν, εν μέρει λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων μετά από δεκαετίες πολέμων, επικίνδυνης οδήγησης και έλλειψης κανονισμών.

Τον Αύγουστο του 2025, 78 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 19 παιδιών, σκοτώθηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Αφγανούς που επέστρεφαν από το Ιράν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στο δυτικό Αφγανιστάν, σε ένα από τα πλέον πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

