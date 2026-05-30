Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η προσωρινά υπεύθυνη περιπτέρου

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου κατέληξε μια 14χρονη, το βράδυ της Παρασκευή, αφού παρουσίασε συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, η ανήλικη φέρεται να προμηθεύτηκε αλκοολούχο ποτό μαζί με συνομηλίκους της από περίπτερο στην πόλη του Ρεθύμνου. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο μετέφερε το ανήλικο κορίτσι στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Η κατάσταση της υγείας της δεν ενέπνεε ανησυχία και, αφού ολοκληρώθηκε η παρακολούθησή της, έλαβε εξιτήριο.

Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας, η οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνη του περιπτέρου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς κατηγορείται ότι διέθεσε αλκοολούχο ποτό στην ανήλικη. Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

