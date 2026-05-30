Mέση Ανατολή: Θέμα του Ιράν και του Ομάν η διαχείριση του Ορμούζ, διαμηνύει η Τεχεράνη – Συνεχίζει την επέλαση στον Λίβανο το Ισραήλ

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι.

Μιλώντας τηλεφωνικά, το βράδυ της Παρασκευής, στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Μπαγκάι σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις των έμμεσων επαφών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, καθώς και πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

«Απορρίψαμε τη γλώσσα του “πρέπει” πριν από 47 χρόνια», δήλωσε, αναφερόμενος στη νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία ανέτρεψε το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ καθεστώς Παχλαβί στο Ιράν.

«Κανένα από τα δυτικά μέρη, όταν μιλά για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του “πρέπει”. Λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας μόνοι μας, με βάση τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς των ΗΠΑ σχετικά με ναυτικό αποκλεισμό, ο Μπαγκάι χαρακτήρισε το μέτρο εξαρχής παράνομο, λέγοντας ότι παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός και διαταράσσει την ελευθερία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

«Δεν έχει επιτευχθεί οριστική κατανόηση»

«Πρέπει να δούμε στην πράξη αν θα ενεργήσουν πραγματικά σύμφωνα με αυτά που λένε ή αν πρόκειται απλώς για προπαγανδιστικό ισχυρισμό», τόνισε.

«Αν το πράξουν, αυτό στην πραγματικότητα θα σημαίνει ότι σταματούν μια παράνομη ενέργεια την οποία άρχισαν πριν από αρκετές εβδομάδες και την οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν αναλάβει εξαρχής», πρόσθεσε.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, αλλά τόνισε ότι «δεν έχει επιτευχθεί οριστική κατανόηση».

Ο Μπαγκάι τόνισε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά για εχθρικά και στρατιωτικά σκάφη, ενώ τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό σε συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Όσον αφορά τη μελλοντική διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, σημείωσε ότι το ζήτημα αφορά τα παράκτια κράτη του στενού, το Ιράν και το Ομάν.

Ερωτηθείς για το θέμα των πυρηνικών, ο Μπαγκάι ανέφερε ότι η προσοχή της Τεχεράνης στο παρόν στάδιο επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και ότι δεν κάνει σχόλια για ζητήματα που σχετίζονται με τον εμπλουτισμό ή με το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν έτοιμο για ένα «αξιοπρεπές πλαίσιο» τερματισμού του πολέμου

Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα «αξιοπρεπές πλαίσιο» για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου και των περιφερειακών εντάσεων εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούν Πεζεσκιάν.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον εμίρη του Κατάρ, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει σταθερά τη δέσμευσή της στον διάλογο και κάλεσε την άλλη πλευρά να ανταποδώσει, επιδεικνύοντας πραγματική πολιτική βούληση και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

AP

Παρότι οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες επί ενός σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά θέματα.

Ο Λευκός Οίκος, μετά τη ατελέσφορη χθεσινή δίωρη συνεδρίαση της κυβέρνησης Τραμπ όπου δεν ελήφθη απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ επί του προσχεδίου που φέρεται να έχει συμφωνηθεί ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ θα αποδεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον είναι «καλή για την Αμερική» και τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» του προέδρου.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά τη σύσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις.

Χέγκσεθ: «Παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι «παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι- Λα», που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», τόνισε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στις διεθνείς υποχρεώσεις τους, όπως ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Συνεχίζει την επέλαση στον Λίβανο το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός καλεί τους κατοίκους να εγκαταλείψουν επτά κοινότητες στον νότιο Λίβανο ενόψει πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι των Μαιφαντούν, Σουκίν, Ζεμπντίν, Ανσάρ, Ζραριγιέ, Μαζράατ Κάουθαριγιατ αρ Ρουζ και Μασγκάρα καλούνται να απομακρυνθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

«Υπό το φως της παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική Χεζμπολάχ, οι IDF πρέπει να δράσουν δυναμικά εναντίον της. Ο στρατός δεν θέλει να σας βλάψει», αναφέρει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι, στο X. «Όποιος βρίσκεται κοντά σε στελέχη, εγκαταστάσεις ή όπλα της Χεζμπολάχ διατρέχει κίνδυνο».

Νωρίτερα, ο IDF έκανε γνωστό πως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αρκετές ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ, εκ των οποίων μία δεν αναχαιτίστηκε.

«Εντοπίστηκαν αρκετά βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο εναντίον του ισραηλινού εδάφους. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν κι ένα πλήγμα αναφέρθηκε στην περιοχή Κιριάτ Σμόνα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», όπως ενημέρωσε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

11 νεκροί, 8 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα την Παρασκευή

Χθες Παρασκευή, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης και ένας σύρος υπήκοος, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός διασώστη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταγγέλλει μια «κατάφωρη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε στις 16 Απριλίου από τις ΗΠΑ, είχε στόχο να τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αφότου η λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

