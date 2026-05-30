Τραμπ: Στο τραπέζι συμφωνία με το Ιράν για παράταση της εκεχειρίας – Οι όροι που θέτουν οι ΗΠΑ

Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει πλαίσιο συμφωνίας για παράτασή της, χωρίς όμως να έχει λάβει οριστική απόφαση μετά τη σύσκεψη στο Situation Room.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Δίωρη σύσκεψη χωρίς ανακοινώσεις

Η συνεδρίαση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε συμφωνία μόνο εφόσον αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ανταποκρίνεται πλήρως στις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι όροι που θέτει η Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο Τραμπ, το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Περιλαμβάνει επίσης την καταστροφή τυχόν ναρκών στη θαλάσσια οδό, τη δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο και την παράδοση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι είναι έτοιμος να άρει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, επιτρέποντας στα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή να επιστρέψουν στους προορισμούς τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να απομακρύνουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

«Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα μέχρι νεωτέρας. Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν συμφωνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίηση Χέγκσεθ προς την Τεχεράνη

Σαφές μήνυμα προς το Ιράν έστειλε και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πλήρως έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μιλώντας στο διεθνές φόρουμ ασφάλειας «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα», στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά στρατιωτικά αποθέματα και τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της και επανέλαβε πως βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.

Το μνημόνιο κατανόησης και η εκκρεμότητα της έγκρισης

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν την Πέμπτη σε πλαίσιο συμφωνίας υπό τη μορφή μνημονίου κατανόησης.

Το κείμενο τελεί υπό την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ και της ιρανικής ηγεσίας.

Το σχέδιο προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παρά τις ενδείξεις προόδου, η εφημερίδα «New York Times» μετέδωσε ότι ο Τραμπ αποχώρησε από τη σύσκεψη χωρίς να λάβει την «οριστική απόφαση» που είχε προαναγγείλει.

Επιφυλακτική η Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν, οι αντιδράσεις ήταν επιφυλακτικές έως αρνητικές.

Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου «μείγμα αλήθειας και ψεύδους», υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για καταστροφή πυρηνικού υλικού.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στον τερματισμό του πολέμου και πως δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

«Είμαστε επικεντρωμένοι στον τερματισμό του πολέμου και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, υποστήριξε ότι η χώρα του δεν εμπιστεύεται ούτε διαβεβαιώσεις ούτε υποσχέσεις.

«Καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι εκείνος που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο την επόμενη ημέρα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Εύθραυστη η εκεχειρία μετά τις αλληλοκατηγορίες

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι δύο πλευρές έχουν αλληλοκατηγορηθεί για παραβιάσεις τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ, την οποία χαρακτήρισαν ως αφετηρία προηγούμενων επιθέσεων εναντίον της στρατηγικής ιρανικής πόλης-λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) χαρακτήρισε το πλήγμα στο Κουβέιτ «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Ώρα αποφάσεων για Τραμπ: Ανακοίνωσε άρση αποκλεισμού στο Ορμούζ, συνεργασία ΗΠΑ-Ιράν για το ουράνιο – «Μείγμα αλήθειας και ψεμάτων» λέει η Τεχεράνη