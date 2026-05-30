Podcast – Φοίβος Δεληβοριάς: «Στην “Ειρήνη” υπάρχει όλη η αναρχία του Αριστοφάνη»

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη παρουσιάζεται φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Ιουλίου και σε περιοδεία σ’ όλη τη χώρα.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Με αυτή την αφορμή, ο σπουδαίος τραγουδοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Η σκηνοθεσία και η σύλληψη είναι του Νίκου Καραθάνου, σε συνεργασία στη σκηνοθεσία του Άγγελου Τριανταφύλλου, και συνεργάτρια δραματουργός είναι η Έρι Κύργια. Ο τραγουδοποιός αναφέρθηκε στην πρόταση την οποία του έκανε ο Νίκος Καραθάνος να συνδημιουργήσουν στο συγκεκριμένο έργο και μίλησε με ενθουσιασμό τόσο για το έργο όσο και για τη σκηνοθετική ευφυΐα του Νίκου Καραθάνου. Χαρακτήρισε το έργο ως το πιο αναρχικό που έχει γράψει ο Αριστοφάνης. Τη δουλειά τους αυτή την ονόμασε μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Η «Ειρήνη» είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, είναι ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμμένος μπερντές μέσα στη φρίκη.

Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης. Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων. Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.

Η «Ειρήνη» κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική, γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο, όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.

Από τη συνομιλία μας με τον τραγουδοποιό δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σχολιασμός της τρέχουσας επικαιρότητας. Εξέφρασε τον τρόμο του στη «μη» συμμετοχή του ανθρώπου στη διαμόρφωση της επικαιρότητας. Είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο άνθρωπος ούτε ακούγεται ούτε υπάρχει». Ακόμα, πρόσθεσε ότι καταντήσαμε να μην έχουμε μερίδιο στη ζωή και είναι πολύ επικίνδυνο για τον ίδιο τον άνθρωπο να μένει αμέτοχος.

Η συζήτηση έκλεισε με τον Φοίβο να διαπιστώνει ότι: «Ζούμε ένα παρόν χωρίς παρελθόν και ρίζες».

