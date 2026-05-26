Podcast – Βιολέτα Ίκαρη: «Ντρεπόμουν να λέω ότι είμαι τραγουδίστρια κι έλεγα είμαι κομμώτρια»

H αγαπημένη ερμηνεύτρια Βιολέτα Ίκαρη, καλεί φίλους, συνοδοιπόρους και όλους εσάς, σε μια μεγάλη γιορτή για την κυκλοφορία του βινυλίου με τίτλο «Σύννεφα μπαλόνια».

Με αυτή την αφορμη μιλησε στο topontiki.gr. Την Τρίτη 27 Μαΐου μαζί με τον Σταύρο Σιόλα και τον Οδυσσέα Ιωάννου, μας περιμένει στη «Γαλιάντρα», Γιατράκου 4, Πλ. Αυδή, με ελεύθερη είσοδο, για να παρουσιάσει ζωντανά το EP «Σύννεφα Μπαλόνια», με αφορμή την κυκλοφορία του σε βινύλιο από το Ogdoo Group.

Αναφερόμενη στην εκδήλωση αυτή είπε ότι ετοιμάζει μια βραδιά γιορτινή, γεμάτη τραγούδια από το EP, αλλά και άλλα από προηγούμενες συνεργασίες της που αγαπήθηκαν και σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για τον καθένα. Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλει να στήσει μία γιορτή με πολλή μουσική και ανθρώπους που κάνουν τα τραγούδια να αποκτούν αληθινό νόημα κάθε φορά που τα τραγουδάμε μαζί.

Μίλησε για τη συνεργασίας της με τον Σταύρο Σιόλα και πώς προέκυψε η συμμετοχή και του Οδυσσέα Ιωάννου. Μίλησε για την στροφή του κόσμου στο βινύλιο και πώς το γεγονός αυτό επηρεάζει προς το καλύτερα την ήδη ημιθανή δισκογραφία.

Είπε χαρακτηριστικά ότι σήμερα το vintage είναι μόδα και αυτό αποδεικνύει η αγάπη του κόσμου στους δίσκους βινυλίου. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο ξεκίνημά της στο χώρο της μουσικής, την ίδια ώρα που εξασκούσε το επάγγελμα της κομμώτριας.

Παραδέχτηκε ότι υπήρξε πολύ τυχερή και ήδη έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα του χώρου. Κλείνοντας τη συνομιλία μας αναφέρθηκε και στην τρέχουσα επικαιρότητα παράλληλα με το γεγονός ότι είναι μαμά ενός δίχρονου κοριτσιού. Είπε λοιπόν ότι «με φοβίζει πολύ η απάθεια του κόσμου μπροστά στο τέρας, καταρρέω όταν ακούω τις ειδήσεις».

Δειτε εδω το βιντεοκλιπ απο το ομότιτλο τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Σταύρο Σιόλα.

