Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία, τις δυσκολίες πουσυνάντησε στα πρώτα της βήματα, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίστηκε αρχικά την επιτυχία μίλησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, η ερμηνεύτρια τόνισε ότι η αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο στην πρώτη της περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα, την αιφνιδίασε με αποτέλεσμα να μην ξέρει πώς πρέπει να αντιδράσει σε όλο αυτό που βίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύναμη της εμπειρίας, στα λάθη που διορθώνονται με τον χρόνο και στον λόγο που θεωρεί πως το τραγούδι της γενιάς της κατάφερε να παραμείνει διαχρονικό και να συνεχίζει να ακούγεται μέχρι σήμερα.

«Το δύσκολο πράγμα το βίωσα όταν έκανα την πρώτη περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί έβλεπα όλο αυτό τον κόσμο, όλα αυτά τα πλήθη, να αγαπάνε τον τρόπο που τραγουδούσα. Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω. Εγώ ήμουν ένα κορίτσι από τη Νάουσα. Ένα επαρχιωτοκόριτσο. Και ξαφνικά με όλη αυτή την αγάπη, εγώ δεν ήξερα να μιλήσω. Δεν ήξερα πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όλα μου φαίνονταν ότι έπρεπε να τα κρύψω. Ότι έπρεπε να τα πούμε κάπως πιο ωραιοποιημένα. Και έτσι έχασα κάποια χρόνια από αυτή τη νεότητα» είπε αρχικά.

«Δεν είναι η ψυχοθεραπεία. Είναι η εμπειρία. Είναι ότι όλα τα πράγματα, τα λάθη μας ας πούμε, μετά διορθώνονται. Γίναν όλα μέσα στον χρόνο ήρεμα και ωραία. Πρώτα τραγουδήσαμε στα πατάρια της Θεσσαλονίκης και το ευχαριστήθηκα αυτό τόσο πολύ, με όλους τους σπουδαίους μουσικούς. Μετά σιγά σιγά κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα δισκογραφία, έκανα ταξίδια. Γίναν όλα σιγά σιγά» πρόσθεσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή της αλλά και ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι κατάφερε τα τραγούδια της να γίνουν διαχρονικά και να κερδίζουν κάθε γενιά…

«Γιατί καταφέραμε να έχουμε διαχρονικό τραγούδι. Καταφέραμε αυτό το τραγούδι να ακούγεται πολλά χρόνια. Παίρνει τη σκυτάλη από τους μεγάλους συνθέτες και τους μεγάλους τραγουδιστές των προηγούμενων δεκαετιών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

