Τριπλός ΕΝΦΙΑ από το 2027: Το «κρυφό» χαράτσι μέσω των λογαριασμών ρεύματος

Μια ριζική και άκρως αμφιλεγόμενη ανατροπή στο καθεστώς φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας φέρνει στο προσκήνιο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται ήδη σε καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης, υπόσχεται να αλλάξει άρδην τον χάρτη των τοπικών τελών από το 2027. Ωστόσο, πίσω από τις διακηρύξεις για «εκσυγχρονισμό» και «απλοποίηση», οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι αναλυτές της αγοράς βλέπουν την απαρχή μιας νέας, βαριάς οικονομικής επιδρομής, η οποία θα οδηγήσει στην καθιέρωση ενός ιδιότυπου «τριπλού ΕΝΦΙΑ».

Μέχρι σήμερα, οι φορολογούμενοι καλούνταν να πληρώσουν τον κρατικό ΕΝΦΙΑ, ενώ οι υποχρεώσεις τους προς τους Δήμους καλύπτονταν μέσω του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ), που εισπράττονταν μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Το νέο νομοσχέδιο προχωρά στην πλήρη κατάργηση του ΤΑΠ και του ΦΗΧ. Στη θέση τους, όμως, δεν έρχεται ένας απλός, ισοδύναμος αντικαταστάτης, αλλά δύο ολοκαίνουργιοι φόροι: το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) υπέρ των Δήμων και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) υπέρ των Περιφερειών.

Η Αρχιτεκτονική των Νέων Φόρων και η «Σούμα» των Συντελεστών

Η βασική φιλοσοφική αλλαγή του νέου συστήματος έγκειται στον τρόπο υπολογισμού. Τα δύο νέα τέλη αποσυνδέονται από τη λογική των παλαιών δημοτικών τελών και υιοθετούν τη δομή του κρατικού ΕΝΦΙΑ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπολογίζονται απευθείας επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές τιμές ζώνης, τα τετραγωνικά μέτρα και τους συντελεστές παλαιότητας.

Οι επιμέρους επιβαρύνσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ): Οι Δήμοι αποκτούν το δικαίωμα να ορίζουν συντελεστή που θα κυμαίνεται από 0,3‰ έως 0,7‰. Πρόκειται για μια γενναία αύξηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι το υφιστάμενο ΤΑΠ κινείται μεταξύ 0,25‰ και 0,35‰.

Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ): Θεσπίζεται για πρώτη φορά ως αυτόνομος φόρος υπέρ του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, με τον συντελεστή του να κυμαίνεται από 0,15‰ έως 0,35‰.

Το τελικό αποτέλεσμα: Στην ανώτατη κλίμακά του, ο συνδυαστικός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» μπορεί να αγγίξει το 1,05‰ ετησίως επί της αξίας του ακινήτου. Αυτή η γεωμετρική αύξηση δικαιολογεί τις προειδοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) για τριπλασιασμό της ετήσιας οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών σε σχέση με τα όσα πλήρωναν μέχρι σήμερα.

Οι Τρεις Μεγάλες «Παγίδες» του Νομοσχεδίου

Η προσεκτική ανάγνωση των διατάξεων αποκαλύπτει και μια σειρά από «ψιλά γράμματα» που αναμένεται να προκαλέσουν σωρεία αντιδράσεων:

1. Η Επιδρομή στα Εκτός Σχεδίου: Για τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η φορολογητέα αξία δεν θα περιορίζεται μόνο στο κτίριο. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να υπολογίζουν την αξία του κτίσματος προσαυξημένη κατά την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνει το ίδιο το ακίνητο, εκτοξεύοντας το τελικό κόστος για τις εξοχικές και αγροτικές κατοικίες.

2. Φόρος στον «Αέρα» (Δικαίωμα Υψούν): Ακόμα και η μελλοντική πιθανότητα δόμησης μπαίνει στο στόχαστρο. Αν σε ένα συμβόλαιο έχει διακρατηθεί το δικαίωμα υψούν (ο λεγόμενος «αέρας» μιας οικοδομής), αυτό πλέον θα αποτιμάται οικονομικά και θα επιβαρύνεται κανονικά με τα νέα τέλη.

3. Το «Μαχαίρι» του Ρεύματος και ο Εισπρακτικός Εκβιασμός: Η πιο σκληρή διάταξη αφορά τον τρόπο είσπραξης. Τα νέα τέλη θα ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης αδυνατεί να εξοφλήσει το σχετικό ποσό για τρεις συνεχόμενους μήνες, ο πάροχος ενέργειας υποχρεούται εκ του νόμου να διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, η οποία δεν θα αποκαθίσταται μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλών προς τον Δήμο ή την Περιφέρεια.

Αντιδράσεις, Πολιτικό Κόστος και το «Παράθυρο» των Εξαιρέσεων

Η αγορά ακινήτων τελεί υπό σοκ. Η ΠΟΜΙΔΑ κάνει λόγο για μια καθαρά εισπρακτική επιδρομή που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των προϋπολογισμών των ελληνικών νοικοκυριών, τα οποία καλούνται να σηκώσουν ένα ακόμα πάγιο βάρος. Παράλληλα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το 2027 είναι έτος αυτοδιοικητικών εκλογών, γεγονός που σημαίνει ότι η εφαρμογή ενός μέτρου που προβλέπει μαζικές κοπές ρεύματος για χάρη των δήμων ενέχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Δεν αποκλείεται, κάτω από την πίεση της κοινωνικής κατακραυγής, η κυβέρνηση να αναγκαστεί να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις και «στρογγυλέματα» των συντελεστών πριν το νομοσχέδιο πάρει τον δρόμο για την ψήφιση στη Βουλή.

Στον αντίποδα, η μόνη θετική χαραμάδα που αναγνωρίζει η αγορά αφορά τη διαχείριση των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Με τη νέα ρύθμιση, όσα ακίνητα έχουν υποστεί διακοπή ρεύματος θα μεταπίπτουν αυτοδίκαια σε μειωμένο συντελεστή δημοτικών τελών (στο 10%), απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από τη γραφειοκρατική υποχρέωση να προσέρχονται στους Δήμους για να καταθέσουν σχετικές δηλώσεις. Από τη φορολογική λαίλαπα εξαιρούνται επίσης τα ακίνητα του Δημοσίου, οι ιεροί ναοί, τα κοινωφελή ιδρύματα, τα αθλητικά σωματεία και τα μη εισοδηματικά διατηρητέα κτίρια.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου και οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν αν το οικονομικό επιτελείο θα εμμείνει στην αρχική σκληρή γραμμή ή αν θα αναζητήσει μια χρυσή τομή που δεν θα μετατρέψει τη στέγαση σε απρόσιτη πολυτέλεια για τη μέση ελληνική οικογένεια.

