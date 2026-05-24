Podcast – Λένα Διβάνη: «Δεχόμαστε στα μούτρα τόσα κατάφωρα ψέματα, που μας τα λένε χωρίς ντροπή»

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το καινούριο μυθιστόρημα της Λένας Διβάνη με τίτλο: «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Ξεκίνησε τη συζήτησή μας με την αιτία και την αφορμή που υπήρξε, προκειμένου να γράψει το μυθιστόρημά της. Σχετικά με την υπόθεση και τους ήρωες του μυθιστορήματος έχουμε τα εξής: Οι πρωταγωνιστές: ο Άλκης και ο Στράτος. Δύο αγόρια, το ένα από την κορυφή, το άλλο από τον πάτο. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Κολλέγιο Αθηνών. Ο φωτογενής γόνος δεξιάς πολιτικής δυναστείας κι ο γιος του αριστερού δασκάλου του χωριού. Ο ένας είχε όλα τα όπλα εκτός από το μυαλό του κι ο άλλος μόνον το μυαλό του. Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Οι συμπρωταγωνίστριες: τρεις νεαρές γυναίκες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σ’ αυτό το αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής. Και μια Ελληνίδα μάνα που για τον γιο της καταβροχθίζει τους πάντες — και τον γιο της.

Ο χρόνος: κατηφορικός. Από τον θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ μέχρι την ταπείνωση της οικονομικής κρίσης. Ο χρόνος που εκκόλαψε τα αυγά των «τεράτων» που πρωταγωνιστούν. Το είδος: μυθιστόρημα για τον πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικο-αισθηματικό ξεπεσμό μας. Όλα πατρίδα μας, κι αυτά κι εκείνα, και τ’ άλλα που ’χουμε μες στην καρδιά, που σταδιακά γίνεται άκαρδη. Λειτουργεί και ως οδηγός για ανερχόμενους ακροδεξιούς ηγέτες, που εδώ η συγγραφέας, χαριτολογώντας, ευχήθηκε να μην το διαβάσουν τέτοιοι. Είπε ακόμη ότι η έρευνα την οποία έκανε προκειμένου να γράψει το βιβλίο αυτό ήταν πιο επίπονη και εξαντλητική, ακόμα και από τα ιστορικά της βιβλία.

Σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν σήμερα, εντός και εκτός Ελλάδας, είπε ότι η κοινωνία έχει σηκώσει τα χέρια παγκοσμίως. Ακόμα, τόνισε ότι ζούμε τον πιο αρπακτικό καπιταλισμό, όπου το 1% κλέβει το υπόλοιπο 99%. Κατέληξε λέγοντας ότι σήμερα δεν υπάρχει πλέον μεσαία τάξη.

Δεν άφησε ασχολίαστη και τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζουν τα κανάλια και οι κατασκευαστικές εταιρείες, λέγοντας ότι «αυτοί κυβερνούν σήμερα». Όλα αυτά, βέβαια, μπορεί ο αναγνώστης να τα βρει στις σελίδες του βιβλίου.

Έκλεισε τη συνομιλία μας λέγοντας ότι: «Δεχόμαστε στα μούτρα τόσα κατάφωρα ψέματα, που μας τα λένε χωρίς ντροπή. Το σύστημα θεωρεί επιτυχία του να μας κάνει ανήμπορους. Ψέματα! Δεν μπορεί». Περισσότερα στις σελίδες του βιβλίου.

Η Λένα Διβάνη ήταν καθηγήτρια της Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών, μέχρι που παραιτήθηκε το 2022. Έχει δημοσιεύσει πέντε ιστορικές μελέτες και πολλά άρθρα για τη σύγχρονη Ελλάδα και τη σχέση της με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τους Βαλκάνιους γείτονές της. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει δώδεκα μυθιστορήματα και συλλογές διηγημάτων, που έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν διασκευαστεί για την τηλεόραση, έναν συγκεντρωτικό τόμο με τα θεατρικά της έργα και οκτώ βιβλία για παιδιά. Τα βιβλία της Εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας, 1830-1947 και Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας (Εκδόσεις Πατάκη, 2019) έχουν διασκευαστεί σε σενάριο και έχουν παρουσιαστεί από την ίδια στο Cosmote History. Με τη συλλογή διηγημάτων Γιατί δεν μιλάς για μένα (1995) κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα «Μαρία Ράλλη». Η παιδική της σειρά «Αμαλία» (τέσσερα βιβλία, Εκδόσεις Πατάκη, 2024-2025) συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα βραβείων του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και στη Χρυσή Λίστα του ELNIPLEX για τα παιδικά βιβλία του 2025. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου. Στις ελεύθερες ώρες της γυρίζει τον κόσμο με τα πόδια.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Παντελής Θαλασσινός: «Το έργο του κορυφαίου λυράρη Κώστα Μουντάκη είναι τεράστιο»



Podcast – Παταγονία, Γη του πυρός: Ταξίδι στην άκρη του κόσμου

Podcast – Μαρίνα Ασλάνογλου: «Έκανα αγώνα να αποδείξω ότι οι ωραίες τα “λένε” κιόλας»