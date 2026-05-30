Βουλιαγμένη: Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ

Αστυνομικός συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε μοτοσικλέτα που κινούνταν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την υπόθεση ανέλαβαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς στην κατοχή του αστυνομικού εντοπίστηκε παράνομος οπλισμός. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει σχέση και με υπό διερεύνηση κύκλωμα εκβιασμών.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για υπαστυνόμο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, καθώς και δύο μαχαίρια, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

