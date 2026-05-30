search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 11:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 10:27

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ

30.05.2026 10:27
DIAS ASTYNOMIA

Αστυνομικός συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε μοτοσικλέτα που κινούνταν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την υπόθεση ανέλαβαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς στην κατοχή του αστυνομικού εντοπίστηκε παράνομος οπλισμός. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει σχέση και με υπό διερεύνηση κύκλωμα εκβιασμών.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για υπαστυνόμο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο πιστόλια τύπου Glock, 262 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ, σπρέι πιπεριού, καθώς και δύο μαχαίρια, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου του Αγ. Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση στον Πειραιά, καθυστερήσεις στον Κηφισό, γεμάτα δρομολόγια ΚΤΕΛ (Video)

Εύοσμος: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον γαμπρό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ

podilatikos_agonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Πέρασε τα 6 μέτρα στη Λεμεσό και αποθεώθηκε (Video)

portugal kids france
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Επέστρεψαν στη Γαλλία και τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα σε εθνική οδό - Κρατούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:56
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

1 / 3