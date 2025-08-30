search
ΚΟΣΜΟΣ

30.08.2025 08:21

Οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο την Τουρκία λόγω Χαμάς – Κατέθεσαν τροπολογία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

30.08.2025 08:21
hamas

Έκθεση για την σχέση Τουρκίας και Χαμάς, ετοιμάζει η Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς βουλευτής κατέθεσε τροπολογία γι’ αυτόν τον λόγο.

Η τροπολογία προβλέπει ότι, μέσα σε 120 ημέρες από την ψήφιση του νόμου, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, θα υποβάλει στο Κογκρέσο έκθεση για τον ρόλο της Άγκυρας στη στήριξη της οργάνωσης.

Η έκθεση θα αξιολογεί κατά πόσον η τουρκική κυβέρνηση παρέχει καταφύγιο, πόρους ή στήριξη στη Χαμάς και στις θυγατρικές της και θα περιγράφει το εύρος της βοήθειας αυτής. Το πόρισμα θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και της Γερουσίας.

Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπονται κυρώσεις, είναι άγνωστο αν θα γίνει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Τραμπ που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ερντογάν.

1 / 3