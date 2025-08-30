search
ΚΟΣΜΟΣ

30.08.2025 07:58

Η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά την Ουκρανία: Πλήγματα σε Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, ένας νεκρός και 22 τραυματίες

Οι δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα ξημερώματα, εναντίον της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπου οι τοπικές αρχές ανέφεραν εκρήξεις.

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση. Ακούγονται εκρήξεις. Υπάρχουν πλήγματα σε Ντνίπρο και Πάβλογκραντ», αναφέρει ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα.

Στις αρχές της εβδομάδας, το Κίεβο παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

«Τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων καφετεριών, πρατηρίων καυσίμων και βιομηχανικών επιχειρήσεων», όπως διευκρίνισε στο Telegram.

Δεκάδες κτήρια και κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ή αέριο, πρόσθεσε.

Λίγο βορειότερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Υποδομές υπέστησαν ζημιές (στις πόλεις) Ντνίπρο και Πάβλογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές», εξήγησε στο Telegram o περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει από την πλευρά του πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πιο μακριά στο μέτωπο, η περιφέρεια του Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, δέχθηκε «μαζική επίθεση με εχθρικά drones» σύμφωνα με τον αξιωματούχο της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Ρουντνίτσκι, που διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η εταιρία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για καθυστερήσεις λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, η πρωτεύουσα υπέστη βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Μήνυμα Πούτιν σε Τραμπ πριν την επίσκεψή του στην Κίνα: Η Μόσχα και το Πεκίνο αντιτίθενται σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο

Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ -Τουρκίας: Για κράτος – τρομοκράτη και για πρακτικές Χίτλερ μιλά ο Φιντάν – «Διακόπτουμε κάθε εμπορική σχέση»

Ο Μακρόν διαμηνύει ότι δεν παραιτείται, ακόμη και αν «πέσει» ο Μπαϊρού – «Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» λέει ο Γάλλος πρωθυπουργός

