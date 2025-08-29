Ο Μακρόν επιμένει ότι δεν παραιτείται, ακόμη και αν «πέσει» ο Μπαϊρού – «Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» λέει ο Γάλλος πρωθυπουργός

Σωσίβια αναζητούν Μακρόν και Μπαϊρού για την κυβέρνηση της Γαλλίας, με την πολιτική κρίση να εντείνεται, ενόψει και της συνεδρίασης για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Γάλλος πρόεδρος διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ακόμη και αν ο Μπαϊρού δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, την ώρα που ο Γάλλος πρωθυπουργός απευθύνεται στο λαό με το γνωστό από το ελληνικό μνημόνιο σύνθημα «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε».

Συγκεκριμένα, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως θα συνεχίσει τη θητεία του έως ότου λήξει το 2027, αποκρούοντας τις εικασίες ότι θα υπάρξει πίεση σε βάρος του να παραιτηθεί, εάν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα.

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι πολίτες, και κανείς άλλος, είναι μια θητεία την οποία θα υπηρετήσω έως το τέλος της», διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

🔴 Emmanuel Macron et Friedrich Merz s'expriment



🗣️ Emmanuel Macron : "Je crois dans la démocratie. (…) Le mandat qui m'a été confié par les Français sera mené jusqu'à son terme." pic.twitter.com/4DSabBuhBt — LCI (@LCI) August 29, 2025

Μπαϊρού: Αν δεν αλλάξει κάτι, το βαπόρι θα βουλιάξει

Εν τω μεταξύ, τον κίνδυνο σοβαρής περιπέτειας για τη Γαλλία επανέλαβε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.



Μιλώντας σε παραγωγικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα, ο Μπαϊρού τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συναίνεση στη χώρα στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026 που προβλέπει εξοικονομήσεις 44 δισ. ευρώ. Τόνισε πως «αν δεν αλλάξει κάτι, το βαπόρι θα βουλιάξει».



«Είμαστε σε ένα σκάφος με τρύπα στο κύτος. Το νερό πλημμυρίζει και το υπερφορτώνει. Δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας διαμαρτυρόμενοι, για να διατηρήσουμε τα πράγματα ίδια», εξήγησε.

🔴 "Si rien ne change, le bateau va couler … ça se comprend, c'est en français ça ?"



🗨️ François Bayrou sur la question de la dette pic.twitter.com/OJBHa1WOgE August 29, 2025

Ο Μπαϊρού στηλίτευσε το γεγονός ότι σκοπεύουν να καταψηφίσουν την κυβέρνησή του κόμματα εντελώς ετερόκλητα μεταξύ τους. Μίλησε για «τη συμμαχία όσων μισούν ο ένας τον άλλον για να επιφέρουν την πτώση της κυβέρνησης» και «την αταξία και το χάος που έχουμε ήδη βιώσει και που κάποιοι θέλουν».



Ο Γάλλος πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως τυχόν περαιτέρω συσσώρευση του δημοσίου χρέους θα υπονομεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Είπε πως το χρέος είναι «η σκλαβιά των νέων» και έκανε λόγο για αύξηση «κατά 5.000 ευρώ κάθε δευτερόλεπτο».



«Υπάρχουν δύο ομάδες που θα πληρώσουν: αυτοί που εργάζονται και οι νέοι που έρχονται. Το χρέος είναι η σκλαβιά των νέων. Σε αυτούς ρίχνουμε το βάρος της αμέλειας των αποφάσεων που έλαβαν οι διαδοχικοί ηγέτες και ο γαλλικός λαός που τις ενέκρινε. Αυτοί είναι τα θύματα», είπε ο Μπαϊρού.

