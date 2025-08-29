Χρονοκάψουλα σφραγισμένη από την πριγκίπισσα Νταϊάνα ανακτήθηκε από νοσοκομείο του Λονδίνου

Μια χρονοκάψουλα που σφραγίστηκε από την πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1991 ανακτήθηκε από ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στο Λονδίνο για να καταστεί δυνατή η κατασκευή ενός νέου κέντρου για τον καρκίνο.

Εργαζόμενοι που είτε γεννήθηκαν το 1991 είτε εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο εκείνη τη χρονιά βοήθησαν στην απομάκρυνση της κάψουλας, η οποία αποκάλυψε αντικείμενα όπως μια τηλεόραση τσέπης, ένα CD της Κάιλι Μινόγκ και μερικούς σπόρους δέντρων, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Τετάρτης από το Νοσοκομείο Παίδων Great Ormond Street (GOSH).

(Great Ormond Street Hospital for Children)

Η Janet Holmes η οποία εργαζόταν στο GOSH το 1991, είπε ότι το αγαπημένο της αντικείμενο ήταν η τηλεόραση τσέπης.

«Μου έφερε στο μυαλό τόσες πολλές αναμνήσεις βλέποντας την τηλεόραση τσέπης εκεί μέσα – είχα αγοράσει μία για τον άντρα μου παλιά, για όταν έκανε διάλειμμα ενώ οδηγούσε το πούλμαν του σε όλη τη χώρα. Ήταν πολύ ακριβές τότε!», είπε η Holmes, σύμφωνα με το GOSH.

(Great Ormond Street Hospital for Children)

Η αείμνηστη Νταϊάνα, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ήταν πρόεδρος του GOSH το 1989 και ήταν γνωστή για τις τακτικές επισκέψεις της σε παιδιά στο νοσοκομείο στην καρδιά του Λονδίνου. Συμμετείχε στην τελετή της χρονοκάψουλας τον Μάρτιο του 1991, όταν το GOSH έθετε τα θεμέλια για το Κτίριο της Λέσχης Ποικιλιών.

(Great Ormond Street Hospital for Children)

Δύο νέοι που κέρδισαν έναν εθνικό διαγωνισμό παρείχαν τα αντικείμενα για την κάψουλα. Τους ζητήθηκε να προτείνουν αναμνηστικά που αντιπροσώπευαν τη ζωή τη δεκαετία του 1990. Υπήρχε επίσης μια ηλιακή αριθμομηχανή, μια συλλογή βρετανικών νομισμάτων, ένα ολόγραμμα νιφάδας χιονιού, ένα φύλλο ανακυκλωμένου χαρτιού και ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο.

(Great Ormond Street Hospital for Children)

Η Rochana Redkar, κλινική συνεργάτιδα στη Μονάδα Παιδιατρικής Αιματολογίας, Ογκολογίας και Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ενθουσιάστηκε που είδε τα αντικείμενα.

«Ήταν τόσο υπέροχο που συμμετείχα σε αυτή την εκδήλωση. Είχα μόλις ενταχθεί στο GOSH έξι μήνες πριν και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που συμμετείχα στην ανάκτηση της χρονοκάψουλας, η οποία θάφτηκε τη χρονιά που γεννήθηκα!», δήλωσε η Redkar, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

