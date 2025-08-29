Ο «στρατηγικός προβοκάτορας» που ανησυχεί τη Μόσχα και το «τελεσίγραφο» Ζελένσκι για καθορισμό διμερούς έως τη Δευτέρα

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετατρέποντας το Κίεβο σε “στρατηγικό προβοκάτορα” στα σύνορα της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για να καθορίσουν μια σειρά εγγυήσεων για την Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας δυνητικής ειρηνικής διευθέτησης και που θα προορίζονται για να προστατεύουν το Κίεβο από μια πιθανή μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι αναμένει πως ένα πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα έχει καθοριστεί ήδη την επόμενη εβδομάδα.

“Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να στηρίζονται στην επίτευξη κοινής κατανόησης που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας“, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα, η Ζαχάροβα σημείωσε ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι “μονόπλευρες και είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία”.

“Αυτή η γραμμή (προτάσεων) παραβιάζει την αρχή περί αδιαιρέτου της ασφάλειας και αναθέτει στο Κίεβο τον ρόλο στρατηγικού προβοκάτορα στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη συμμαχία (του NATO) να εμπλακεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με τη χώρα μας”, πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να αναβαθμιστούν «επειγόντως» σε επίπεδο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση κατά την διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά την οποία είπε επίσης ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν τέτοιες εγγυήσεις μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους.

Ακόμη δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της συμφώνησαν να περιμένουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου για να δείξει η Ρωσία πραγματική προθυμία και ετοιμότητα να συμμετάσχει σε μια διμερή συνάντηση για τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είπε ότι αναμένει απάντηση από τους εταίρους εάν η Ρωσία δεν κινηθεί εντός αυτής της προθεσμίας.

Πυρηνικά

Παράλληλα όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ και ότι αυτό είναι το μόνο που εμποδίζει τη συνεργασία με τη χώρα αυτή για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Η ισχύς της τελευταίας συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η New START, προβλέπεται να εκπνεύσει τον Φεβρουάριο. Ερωτηθείσα αν οι δύο πλευρές επιδιώκουν να την παρατείνουν ή να την αντικαταστήσουν, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα προσαρμόσει την προσέγγισή της με την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι θέλει να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τη Ρωσία και την Κίνα και ότι είχε ήδη συζητήσει για το θέμα αυτό με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Κρεμλίνο: Τι συζητήθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν «παραμένει σκόπιμα απόρρητο» – Συνάντηση με Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος «παραμένει» ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες εκ των προτέρων.

«Θα σας υπενθυμίσω τη στάση του Προέδρου Πούτιν. Δεν αποκλείει την πιθανότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης, αλλά πιστεύει ότι οποιαδήποτε συνάντηση υψηλού επιπέδου πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να ολοκληρωθεί εκεί η προκαταρκτική εργασία που θα γίνει από τους ειδικούς», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

Η Ρωσία δεν βλέπει καμία πρόοδο στις συνομιλίες που σχετίζονται με την Ουκρανία, ωστόσο διατηρεί το ενδιαφέρον και την ετοιμότητά της για διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε.

«Δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι συζητήσεις των διαπραγματευτών… ακμάζουν. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει. Αλλά παραμένουμε ενδιαφερόμενοι και έτοιμοι για τέτοιες διαπραγματεύσεις», είπε.

Ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Μόσχα μετέφερε επίσημα στην ουκρανική πλευρά τις θέσεις της, οι οποίες απαιτούν βάση για περαιτέρω συζήτηση.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι οι λεπτομέρειες της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, παραμένουν σκόπιμα απόρρητες στο πλαίσιο των προσπαθειών διευθέτησης.

«Αποφεύγουμε συνειδητά να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες της συνάντησης στην Αλάσκα μεταξύ των δύο προέδρων. Το θέμα της επίλυσης της ουκρανικής σύγκρουσης συζητήθηκε εκτενώς, αλλά θεωρούμε ακατάλληλο να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες. Για μια αποτελεσματική διευθέτηση, είναι ζωτικής σημασίας να προχωρήσουμε διακριτικά», εξήγησε ο Πεσκόφ.

Επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση αποδείχθηκε ωφέλιμη, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Πούτιν ότι «ήταν έγκαιρη, ουσιαστική και πολύ εποικοδομητική».

Στις 15 Αυγούστου, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Τραμπ στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα. Οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες, εστιάζοντας κυρίως στον τερματισμό της ουκρανικής σύγκρουσης.

