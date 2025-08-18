search
Ζαχάροβα: Η Μόσχα απορρίπτει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία – Επίθεση σε Λονδίνο

Η Ρωσία δεν θεωρεί την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία μια βιώσιμη λύση για τον πόλεμο και κρίνει τις πρόσφατες δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα προκλητικές, έγινε γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για μια περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των αιτιών της, δηλώσεις συνεχίζουν να προκύπτουν από το Λονδίνο που όχι μόνο αντικρούουν τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά επίσης μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν», επισήμανε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

