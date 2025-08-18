Ο Τραμπ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ανάκτηση της Κριμαίας – 13 τραυματίες σε επίθεση της Ρωσίας σε Χάρκοβο και Σούμι λίγες ώρες πριν τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι –τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο– θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για δεκατρείς τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου αναμένονται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την επίλυση της ένοπλης σύρραξης.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα μεταβεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο. Αναμένεται να τον συνοδεύσουν ευρωπαίοι ηγέτες και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για ρωσικά πλήγματα στη μεγάλη πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), κοντά στα σύνορα, όπως και στη γειτονική περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

In Kharkiv, the injury count has climbed to 11.



The local procurator's office released this video of the scene of the Russian attack. pic.twitter.com/PYLGBIN4oC August 17, 2025

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ, ενώ νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε σε δυο διακριτά μηνύματα ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».

Russia struck Kharkiv with a missile earlier today, thankfully missing the nearby apartment building and hitting the ground.



The glass shattered. Eleven people were injured, including a child. pic.twitter.com/SfOCeGY9K1 August 17, 2025

Οι συνομιλίες στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Oυκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, Eυρωπαίους συμμάχους του και τον Aμερικανό πρόεδρο αναμένονται τρεις ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής Ντόναλντ Τραμπ-Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, που δεν επέτρεψε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, όπου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο Τραμπ συνηγόρησε υπέρ πρότασης να προσφερθούν συλλογικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, εμπνευσμένη από το άρθρο 5 της συνθήκης NATO, πάντως με την Ουκρανία εκτός του πλαισίου της ατλαντικής συμμαχίας, καθώς για τη Μόσχα η προοπτική της ουκρανικής ένταξης σε αυτήν εκλαμβάνεται ως υπαρξιακή απειλή.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε από την πλευρά πως η Μόσχα υποσχέθηκε «ορισμένες» εδαφικές «παραχωρήσεις» που αφορούν «πέντε» ουκρανικές περιφέρειες, κάνοντας λόγο περί «σημαντικής συζήτησης για το Ντονέτσκ», περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρείται το τρέχον διάστημα προτεραιότητα των στρατευμάτων του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του ο Oυκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποκλείει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

