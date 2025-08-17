Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από επτά χωριά της τουριστικής επαρχίας Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια), στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Σάββατο, και επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη (Γκελίμπολου), στην ακτή του στενού των Δαρδανελλίων.

📍Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.



🎥Ekiplerin karadan müdahalesi sırasında yaşadığı zor anlar, cep telefonu kameralarına yansıdıhttps://t.co/6o071mPEgY pic.twitter.com/hEs0im2PPu — milliyet.com.tr (@milliyet) August 17, 2025

Τη νύχτα, περίπου 250 κάτοικοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν πέντε χωριά, ενώ άλλα δύο εκκενώθηκαν σήμερα, έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Τσανάκκαλε Ομέρ Τοραμάν, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

#Çnakkale #Gelibolu #Tayfur köyü yangını nedeniyle tedbiren tahliye edilen (7) köyümüzde,



Yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir.



Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceğiz. — Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 17, 2025

«Μέχρι τώρα, η φωτιά δεν έχει φθάσει στις ζώνες που εκκενώθηκαν», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «δεν άγγιξαν» τα στρατιωτικά κοιμητήρια της χερσονήσου.

Συνολικά δώδεκα αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς και 343 οχήματα στο έδαφος, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 1.300 άνθρωποι, έγραψε στο X ο υπουργός Γεωργίας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına;



12 Uçak

18 Helikopter

343 kara aracı

1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor.



Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi.… August 17, 2025

Τουριστικός προορισμός για τα ερείπια της αρχαίας Τροίας, καθώς και για το πεδίο μάχης της Καλλίπολης, όπου χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επαρχία επλήγη από «εξαιρετικά σοβαρή ξηρασία» στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, είχε υπενθυμίσει νωρίτερα σήμερα ο κυβερνήτης.

Διαβάστε επίσης:

Χάρτης του BBC: Ποιες ουκρανικές περιοχές θέλει και ποιες «παραχωρεί» ο Πούτιν

Μακρόν: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα»

«Η απάντηση στις πυρκαγιές που μαστίζουν την Ισπανία είναι εδώ»: Εθνικό σύμφωνο για την «κλιματική έκτακτη ανάγκη» ανακοινώνει Σάντσεθ