17.08.2025 23:55

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

17.08.2025 23:55
turkey fwtia

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από επτά χωριά της τουριστικής επαρχίας Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια), στη βορειοδυτική Τουρκία, εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες, Σάββατο, και επεκτάθηκε γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στους λόφους κοντά στην Καλλίπολη (Γκελίμπολου), στην ακτή του στενού των Δαρδανελλίων.

Τη νύχτα, περίπου 250 κάτοικοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν πέντε χωριά, ενώ άλλα δύο εκκενώθηκαν σήμερα, έγραψε στο X ο κυβερνήτης της Τσανάκκαλε Ομέρ Τοραμάν, χωρίς να διευκρινίσει τον συνολικό αριθμό των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

«Μέχρι τώρα, η φωτιά δεν έχει φθάσει στις ζώνες που εκκενώθηκαν», διαβεβαίωσε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «δεν άγγιξαν» τα στρατιωτικά κοιμητήρια της χερσονήσου.

Συνολικά δώδεκα αεροπλάνα και 18 ελικόπτερα δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς και 343 οχήματα στο έδαφος, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν 1.300 άνθρωποι, έγραψε στο X ο υπουργός Γεωργίας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Τουριστικός προορισμός για τα ερείπια της αρχαίας Τροίας, καθώς και για το πεδίο μάχης της Καλλίπολης, όπου χιλιάδες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επαρχία επλήγη από «εξαιρετικά σοβαρή ξηρασία» στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, είχε υπενθυμίσει νωρίτερα σήμερα ο κυβερνήτης.

