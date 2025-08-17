Χάρτης του BBC: Ποιες ουκρανικές περιοχές θέλει και ποιες «παραχωρεί» ο Πούτιν

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να κάνει κάποιες παραχωρήσεις σε εδάφη, σύμφωνα με τον απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η εξέλιξη αυτή έπεται της χθεσινής είδησης ότι ο Πούτιν φέρεται να προσφέρθηκε να σταματήσει την επίθεσή του και να παγώσει την πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου στην Ουκρανία εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ στη Ρωσία.

Πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν επίσης ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ, σε ευρύτερο πλαίσιο.

Σύμφωνα με το BBC, ο Γουίτκοφ υπονοεί ότι όταν συναντήθηκαν ο Τραμπ και ο Πούτιν, «στο τραπέζι» βρίσκονταν εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά και με τις πέντε ανατολικές περιοχές όπου ο έλεγχός τους διακυβεύεται και από τις δύο πλευρές.

Τι γνωρίζουμε για το Ντονμπάς

Η περιοχή του Ντονμπάς αποτελεί πηγή εδαφικών συγκρούσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από το 2014.

Το Ντονμπάς είναι κυρίως ρωσόφωνο, και μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, οι δυνάμεις των ένοπλων αντιπροσώπων της ενίσχυσαν τις θέσεις τους σε έναν πόλεμο που δεν τελείωσε ποτέ.

Λίγο πριν ξεκινήσει την εισβολή του το 2022, ο Πούτιν αναγνώρισε όλο το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ ως ανεξάρτητα από την Ουκρανία, όχι μόνο τα περιορισμένα κρατίδια που δημιουργήθηκαν από τους υποστηριζόμενους από τη Μόσχα πληρεξούσιους.

Πάγωμα της πρώτης γραμμής;

Το Σάββατο, πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως οι Financial Times, το Bloomberg και το Reuters, ανέφεραν ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θα σταματήσει να πολεμά στην υπόλοιπη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία εάν ο Ζελένσκι παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς.

Όπως δείχνει ο παρακάτω χάρτης του BBC, αυτό θα απαιτούσε να παραδώσει μέρος του Ντονμπάς όπου ωστόσο η Ρωσία δεν έχει ακόμη αναλάβει τον έλεγχο. Αυτό θα περιλάμβανε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στα νότια – τα οποία η Ρωσία έχει καταλάβει.

Τώρα, ο Γουίτκοφ ισχυρίζεται ότι «και οι πέντε» αυτές περιοχές ήταν υπό συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και ήταν πάντα «στο επίκεντρο της συμφωνίας».

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε μέτρα ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μίλησε επίσης στα μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε την Κυριακή ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει στις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να προσφέρουν στην Ουκρανία μια εγγύηση ασφάλειας που μοιάζει με την εντολή συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ (άρθρο 5: μια επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα) ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας με τον Τζέικ Τάπερ, ο Γουίτκοφ δήλωσε στην εκπομπή «Κατάσταση της Ένωσης» του CNN:

Καταλήξαμε σε συμφωνία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούσαν ουσιαστικά να προσφέρουν διατύπωση παρόμοια με το άρθρο 5 για να καλύψουν μια εγγύηση ασφάλειας. Έτσι, ο Πούτιν είπε ότι μια κόκκινη σημαία είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Έτσι, αυτό που συζητούσαμε ήταν να υποθέσουμε ότι αυτό ισχύει, ότι οι Ουκρανοί μπορούν να συμφωνήσουν με αυτό και να ζήσουν με αυτό, και όλα θα έχουν να κάνουν με το τι μπορούν να ζήσουν οι Ουκρανοί.

Αλλά υποθέτοντας ότι μπορούσαν, καταφέραμε να κερδίσουμε την ακόλουθη παραχώρηση: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν το άρθρο 5, όπως προστασία, που είναι ένας από τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους η Ουκρανία θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, καταφέραμε κατά κάποιο τρόπο να το παρακάμψουμε αυτό και να πετύχουμε μια συμφωνία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία βάσει του άρθρου 5, η οποία ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε τους Ρώσους να συμφωνούν σε αυτό.

