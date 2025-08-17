Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» – Οι δηλώσεις των ηγετών πριν αναχωρήσουν για ΗΠΑ

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών την Κυριακή, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε πως πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία.

«Τόνισα ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της διασκεψης.

Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν η πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι Πρόεδροι της Γάλλος και της Φιλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Βρετανίας και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

Όλοι στην Ουάσινγκτον

Μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες συνασπίζονται γύρω από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο θα συνοδεύσουν αύριο, Δευτέρα, στο Λευκό Οίκο.

Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σήμερα λίγο πριν από μια τηλεδειάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο μετέχουν οι υποστηρικτές του Κιέβου, με στόχο να εξετασθεί ποιό θα μπορούσε να είναι το περίγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων, η συνάντηση της Ουάσινγκτον γύρω από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι η πρώτη στο σχήμα αυτό από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το Φεβρουάριο 2022.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσαν την παρουσία τους.

«Είμαι πολύ ευτυχής που θα μπορέσω να σας συνοδεύσω αύριο Δευτέρα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα είναι επίσης παρούσα στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Ο ουκρανός ηγέτης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του γι’ αυτή την ευρωπαϊκή «ενότητα», υπογράμμισε, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι «δεν γνωρίζει ακριβώς» για τί μίλησαν στην Αλάσκα ο Πούτιν και ο Τραμπ και ότι ανυπομονεί να έχει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε σ’ ένα λακωνικό μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο απειλούσε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις, αν δεν συναφθεί μια συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι, στη διάρκεια των συνομιλιών στην Αλάσκα, η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές περιφέρειες.

Μια τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, στον οποίο μετέχουν οι περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως ο Καναδάς, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα.

«Χαιρετίζουμε τη βούληση του προέδρου Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, παρόμοιες με το άρθρο 5 (του ΝΑΤΟ)», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικαλούμενη αυτό το κεντρικό σημείο των συζητήσεων που επρόκειτο να συζητηθεί κατά την τηλεδιάσκεψη.

Επιστρέφοντας από την Αλάσκα, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια διατύπωση ανάλογη του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, πέραν πάντως του πλαισίου της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία θεωρείται από τη Μόσχα υπαρξιακή απειλή στα σύνορά της.

Σύμφωνα με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, θα υπάρξει μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέπει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη «όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση».

Οι 3 κόκκινες γραμμές

Οι ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ για γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα:

Εγγυήσεις ασφάλειας: πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ ήδη με δηλώσεις τους χαιρετίζουν την προθυμία του Προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία, με τον Συνασπισμό των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., να είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιό του.

Εδαφικά ζητήματα και

Συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας.

Μητσοτάκης: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την εδαφική της ακεραιότητα

Στην τηλεδιάσκεψη των προθύμων, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις», ανέφερε ο έλληνας πρωθυπουργός.

Φον ντερ Λάιεν: «Θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί»

Την υπόσχεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» έδωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις Βρυξέλλες.

«Διεθνή σύνορα δεν μπορούν να υπάρξουν με τη βία», διαμήνυσε μεταξύ άλλων στην κοινή συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως «αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Ουκρανία και μόνο από την Ουκρανία».

«Δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είτε πρόκειται για συνεργασία με τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Καμία απολύτως περιοριστική γραμμή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ενόψει της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

«Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, απροσπέλαστη από κάθε πιθανό εισβολέα», συνέχισε.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η ΕΕ θα συνεχίσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ζελένσκι: «Το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε από τις Βρυξέλλες ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε, αν πράγματι είναι τόσες όσες ακούγεται», είπε, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, απαιτείται κατάπαυση του πυρός ώστε να υπάρξουν «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν με αφετηρία τη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία να συμφωνήσουν οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μαζί με την Ευρώπη. «Χρειαζόμαστε μια ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», είπε, αναφερόμενος στην αρχή της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Κόστα: «Η διατλαντική ενότητα είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία»

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατα τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

Πετρ Φιάλα: «Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ουσιώδεις»

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Μακρόν: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τις προτεραιότητες στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της αυριανής συνάντησής τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε: «Όχι».

Καθώς ο Γάλλος πρόεδρος συνεχίζει να ενημερώνει τους δημοσιογράφους για την τηλεφωνική συνομιλία του με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι, επαναλαμβάνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται έναν ισχυρό στρατό.

Σχετικά με τη συνάντηση του αύριο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν λέει ότι η ομάδα θα αμφισβητήσει τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

«Αν δεν είμαστε ισχυροί σήμερα, θα το πληρώσουμε ακριβά αύριο», λέει.

Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι θέλουν να υπενθυμίσουν στον Τραμπ «τι ενώνει τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την ΕΕ», αναφέροντας την κοινή τους επιθυμία για ειρήνη και για την τήρηση του «διεθνούς δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας» από τη Ρωσία.

Λέει ότι η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε εδαφικές συζητήσεις χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ουκρανίας».

Ο Μακρόν συνεχίζει, προειδοποιώντας ότι η επίδειξη αδυναμίας τώρα ενέχει τον κίνδυνο «να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές συγκρούσεις» – επισημαίνοντας, όπως λέει, την προηγούμενη απροθυμία της Ρωσίας να σεβαστεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες.

Προσθέτει ότι τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε μια «νέα διπλωματική φάση» για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στενά συνδεδεμένη με την τρέχουσα σύγκρουση και ότι οι ηγέτες της πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εκπροσωπήσουν καλύτερα τους πολίτες τους.

