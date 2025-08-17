search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 19:35
ΚΟΣΜΟΣ

17.08.2025 18:10

Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την εδαφική της ακεραιότητα

17.08.2025 18:10
credit: consilium.europa.eu

Στην τηλεδιάσκεψη των προθύμων με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν και αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις», ανέφερε ο έλληνας πρωθυπουργός.

anilikoi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Την Δευτέρα η απολογία των 5 ανηλίκων που λήστεψαν και ξυλοκόπησαν 15χρονο

kinima-dimokratias_0912_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας για την λεκτική επίθεση αλλοδαπού στους Εύζωνες: «Απαράδεκτη πράξη προσβολής της Πατρίδας»  

epanomi_thalassa_1607_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα που κινδύνευσαν να πνιγούν (Video)

terence stamp (1)
LIFESTYLE

Πέθανε στα 87 του ο Τέρενς Σταμπ – Οι ρόλοι σε Σούπερμαν και σε γουέστερν με μουσική Μάνου Χατζιδάκι

sinema1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα»: Επιστρέφει στην Κεφαλονιά με Λεξ, Οικονομίδη και Ιρέν Ζακόμπ

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν: «θα καείτε όλοι» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας - Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

