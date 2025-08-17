Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την εδαφική της ακεραιότητα

Στην τηλεδιάσκεψη των προθύμων με τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν και αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

«Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις», ανέφερε ο έλληνας πρωθυπουργός.

