Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία: Στις 16:00 η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» με Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν

Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα τηλεδιάσκεψη των ηγετών των ευρωπαϊκών χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου ενόψει της συνάντησης που θα έχουν τη Δευτέρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα ανακοίνωση της Κομισιόν, θα λάβει μέρος και ο Ζελένσκι, ο οποίος μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για τον σκοπό αυτό. Στις εργασίες θα λάβει μέρος και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Και η Κύπρος στην τηλεδιάσκεψη για το ουκρανικό

Στην τηλεδιάσκεψη -που συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Kιρ Στάρμερ και τον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτζ– θα λάβει μέρος και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτης, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας «παραμένει η σταθερή υποστήριξη προς την Ουκρανία. Η Κύπρος βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή και, στο πλαίσιο αυτό, τάσσεται υπέρ του σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών προς επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη βούληση της Ουκρανίας».

Με τους …κηδεμόνες του στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Στην αυριανή πολυναναμενόμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα κατόπιν αιτήματος του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. August 17, 2025

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποφυγής μιας επανάληψης της έντονης συνάντησης που είχε ο Ζελένσκι με τον Τραμπ τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ποιοι θα είναι στο πλευρό του Ζελένσκι τη Δευτέρα

Η παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών στο πλευρό του Ζελένσκι, που σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση ανησυχιών στο Κίεβο αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ζελένσκι κινδυνεύει να πιεστεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να μεσολαβήσει με τη Ρωσία.

Στην ευρωπαϊκή αποστολή στην Ουάσιγκτον, θα συμμετάσχει και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στούμπ, ο οποίος φέρεται να έχει ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Βερολίνο, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ενώ δεδομένη είναι η συμμετοχή των Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εκφράσουν το «ενδιαφέρον για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία», ανέφερε η γερμανική κυβέρνηση σε επίσημη δήλωσή της.

