search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 10:56

Sky News: Ο Ζελένσκι ρισκάρει άλλη μια «ενέδρα» στον Λευκό Οίκο αλλά πρέπει να είναι πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες

17.08.2025 10:56
zelenski trump 5543- new

Στην Ουάσινγκτον θα είναι στραμμένα τα βλέμματα τη Δευτέρα για την επιστροφή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Όπως σημειώνει το Sky News, σε ανάλυσή του για την αυριανή συνάντηση, αυτή τη φορά «δεν θα υπάρχει κόκκινο χαλί ούτε παρέλαση αεροσκαφών, ούτε χειροκροτήματα όταν ο Ζελένσκι φτάσει στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η πικρή ανάμνηση της τελευταίας του επίσκεψης στον Λευκό Οίκο θα κυριαρχεί στις σκέψεις του ουκρανού προέδρου».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ «χλεύασε» τον ουκρανό ομόλογό του επειδή δεν φορούσε κοστούμι και του είπε ότι «δεν έχει τα χαρτιά», πριν τον συνοδεύσουν άρον άρον έξω από το κτίριο ως άλλο «απείθαρχο πελάτη που τον πετάνε έξω από το μπαρ».

Το βρετανικό μέσο σημειώνει πως ο Ζελένσκι «γνωρίζει ότι διακινδυνεύει μια άλλη ενέδρα στο Οβάλ Γραφείο, αλλά πρέπει να εμφανίσει τον εαυτό του ως πρόθυμο συμμετέχοντα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, από φόβο μήπως χαρακτηριστεί εμπόδιο στην επίτευξη λύσης».

Τι προβληματίζει το Κίεβο

Αυτό που προβληματίζει το Κίεβο είναι ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το μοναδικό βασικό σημείο που του είχαν επισημάνει οι Ευρωπαίοι ηγέτες: ότι πρέπει να υπάρξει άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ως απόλυτη προϋπόθεση για μια μόνιμη λύση».

«Ο Τραμπ είχε προφανώς καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται κατάπαυση του πυρός. “Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας… είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία” έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social», εκτιμά το Sky News, αναφέροντας πως η ανάρτησή του προκάλεσε «σοκ στην Ουκρανία».

«Πολλοί και στην Ουκρανία και αλλού πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο ακόμα και θα χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό της πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης για να πιέσει την Ουκρανία σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις ώστε να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη. Εν τω μεταξύ, η σφαγή των Ουκρανών θα συνεχιστεί», συνεχίζει η ανταποκρίτρια του βρετανικού μέσου στην Ουάσινγκτον.

«Αυτή είναι η πιο δραματική ανατροπή του Τραμπ, ο οποίος πριν από τη συνάντηση και μετά από πιέσεις από Ευρωπαίους ηγέτες είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος αν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα είχε υποσχεθεί “σοβαρές συνέπειες”», προσθέτει.

«Ο ουκρανός πρόεδρος θα έχει σίγουρα στενοχωρηθεί βλέποντας τις εικόνες του Πούτιν να υποδέχεται σαν βασιλιάς σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν στο αμερικανικό έδαφος. Στον κόσμο του Τραμπ όλα είναι διαγωνισμός προσωπικότητας, και ενώ δείχνει προφανή σεβασμό στον Πούτιν, περιφρονεί τον Ζελένσκι. Αυτό κάνει τη θέση του Ουκρανού πολύ δύσκολη» καταλήγει το Sky News.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Πανεθνική απεργία ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

ΗΠΑ: Αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας – Ο ρόλος της ακροδεξιάς influencer που επηρεάζει τον Τραμπ

Υεμένη: Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ «χτύπησε» σταθμό παραγωγής στη Σαναά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kina plimmires 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ξαφνική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους – Αγνοούνται ακόμη 4

faros new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Αυτοί οι 18 θα είναι ανοιχτοί σήμερα για το κοινό

adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To χιουμοριστικό βίντεο για το 1566 διά χειρός Άδωνι – «100% δικό μου το σενάριο»

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:46
kina plimmires 76- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ξαφνική πλημμύρα στοίχισε τη ζωή σε 8 ανθρώπους – Αγνοούνται ακόμη 4

faros new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Αυτοί οι 18 θα είναι ανοιχτοί σήμερα για το κοινό

adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To χιουμοριστικό βίντεο για το 1566 διά χειρός Άδωνι – «100% δικό μου το σενάριο»

1 / 3