Sky News: Ο Ζελένσκι ρισκάρει άλλη μια «ενέδρα» στον Λευκό Οίκο αλλά πρέπει να είναι πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες

Στην Ουάσινγκτον θα είναι στραμμένα τα βλέμματα τη Δευτέρα για την επιστροφή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Όπως σημειώνει το Sky News, σε ανάλυσή του για την αυριανή συνάντηση, αυτή τη φορά «δεν θα υπάρχει κόκκινο χαλί ούτε παρέλαση αεροσκαφών, ούτε χειροκροτήματα όταν ο Ζελένσκι φτάσει στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η πικρή ανάμνηση της τελευταίας του επίσκεψης στον Λευκό Οίκο θα κυριαρχεί στις σκέψεις του ουκρανού προέδρου».

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Τραμπ «χλεύασε» τον ουκρανό ομόλογό του επειδή δεν φορούσε κοστούμι και του είπε ότι «δεν έχει τα χαρτιά», πριν τον συνοδεύσουν άρον άρον έξω από το κτίριο ως άλλο «απείθαρχο πελάτη που τον πετάνε έξω από το μπαρ».

Το βρετανικό μέσο σημειώνει πως ο Ζελένσκι «γνωρίζει ότι διακινδυνεύει μια άλλη ενέδρα στο Οβάλ Γραφείο, αλλά πρέπει να εμφανίσει τον εαυτό του ως πρόθυμο συμμετέχοντα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, από φόβο μήπως χαρακτηριστεί εμπόδιο στην επίτευξη λύσης».

Τι προβληματίζει το Κίεβο

Αυτό που προβληματίζει το Κίεβο είναι ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το μοναδικό βασικό σημείο που του είχαν επισημάνει οι Ευρωπαίοι ηγέτες: ότι πρέπει να υπάρξει άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ως απόλυτη προϋπόθεση για μια μόνιμη λύση».

«Ο Τραμπ είχε προφανώς καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτείται κατάπαυση του πυρός. “Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας… είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία” έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social», εκτιμά το Sky News, αναφέροντας πως η ανάρτησή του προκάλεσε «σοκ στην Ουκρανία».

«Πολλοί και στην Ουκρανία και αλλού πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο ακόμα και θα χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό της πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης για να πιέσει την Ουκρανία σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις ώστε να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη. Εν τω μεταξύ, η σφαγή των Ουκρανών θα συνεχιστεί», συνεχίζει η ανταποκρίτρια του βρετανικού μέσου στην Ουάσινγκτον.

«Αυτή είναι η πιο δραματική ανατροπή του Τραμπ, ο οποίος πριν από τη συνάντηση και μετά από πιέσεις από Ευρωπαίους ηγέτες είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν ευχαριστημένος αν ο Πούτιν δεν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός, και μάλιστα είχε υποσχεθεί “σοβαρές συνέπειες”», προσθέτει.

«Ο ουκρανός πρόεδρος θα έχει σίγουρα στενοχωρηθεί βλέποντας τις εικόνες του Πούτιν να υποδέχεται σαν βασιλιάς σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν στο αμερικανικό έδαφος. Στον κόσμο του Τραμπ όλα είναι διαγωνισμός προσωπικότητας, και ενώ δείχνει προφανή σεβασμό στον Πούτιν, περιφρονεί τον Ζελένσκι. Αυτό κάνει τη θέση του Ουκρανού πολύ δύσκολη» καταλήγει το Sky News.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Πανεθνική απεργία ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

ΗΠΑ: Αναστέλλουν τις βίζες που χορηγούσαν για ανθρωπιστικούς λόγους σε κατοίκους της Γάζας – Ο ρόλος της ακροδεξιάς influencer που επηρεάζει τον Τραμπ

Υεμένη: Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ «χτύπησε» σταθμό παραγωγής στη Σαναά