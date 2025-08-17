Όλα τα βλέμματα στην Ουάσιγκτον: Πάει στις ΗΠΑ να δει τον Τραμπ ο Ζελένσκι – Απορρίπτει τους όρους του Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

Τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας στρέφονται πλέον στην Ουάσινγκτον, όπου ο Λευκός Οίκος αναμένεται να φιλοξενήσει τη Δευτέρα την συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα είναι αντίθετη σε συμφωνία για εκεχειρία, αλλά επιδιώκει μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία με το Κίεβο.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν στη Wall Street Journal ότι ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος τους είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Τους μετέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει σκοπό να σταματήσει τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών και ότι επιμένει στην παραχώρηση εδαφών στην Ανατολική Ουκρανία.

Όπως σημειώνουν και οι Financial Times, σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στις περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια στον ουκρανικό Νότο.

Ξεκάθαρος ο Ζελένσκι

Παρά το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει προσφέρει την παύση των εχθροπραξιών σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι εμφανίζεται κατηγορηματικός απέναντι στην πρόταση αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, λέγοντας ότι δεσμεύεται από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητήσει το θέμα σε τριμερή συνάντηση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να παραχωρήσει τον έλεγχο της περιοχής στη Ρωσία σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

«Αν αποσυρθούμε σήμερα από το Ντονμπάς – τα οχυρά μας, το έδαφος μας, τα υψώματα που ελέγχουμε – θα ανοίξουμε σαφώς μια γέφυρα για τους Ρώσους να προετοιμάσουν μια επίθεση», είπε.

Η πρόταση θα έρχονταν επίσης σε αντίθεση με τις προειδοποιήσεις των ηγετών της ΕΕ ότι σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να γίνεται σεβαστή η «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Η στάση του Τραμπ

Μετά τη συνάντησή του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υποστηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την παραχώρηση των μη κατακτημένων εδαφών στη Ρωσία, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα συζητήσει το σχέδιο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Οι αναφορές ότι ο Τραμπ υποστηρίζει μια πιθανή παραχώρηση εδαφών σηματοδοτούν μια αλλαγή στις προηγούμενες απαιτήσεις του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Τραμπ πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να διαπραγματευτεί γρήγορα, «εφ’ όσον ο Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει το υπόλοιπο της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα».

Μιλώντας στο μέσο ενημέρωσης, ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πούτιν αντάλλαξε την εκεχειρία σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ουκρανία στα τρέχοντα μέτωπα και μια γραπτή υπόσχεση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει, από την πλευρά του, ότι ο Πούτιν «απαιτεί de facto την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς», μια περιοχή που αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

«Ο Τραμπ τείνει να το υποστηρίξει», υπογραμμίζει.

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμεί να οργανώσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του ιδίου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι την επόμενη Παρασκευή και ότι θα αρχίσει να εργάζεται για την οργάνωση της συνάντησης εάν οι συνομιλίες της Δευτέρας στο Οβάλ Γραφείο με τον Ουκρανό πρόεδρο εξελιχθούν ομαλά.

Με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ ο Πούτιν μπορεί να «παγώσει» ορισμένες εδαφικές διεκδικήσεις

Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αλλά είπε στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το Σάββατο.

Σε αντάλλαγμα για την περιοχή του Ντονέτσκ, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα παγώσει το μέτωπο στις νότιες περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις του κατέχουν εκτεταμένα εδάφη, και ότι δεν θα ξεκινούσε νέες επιθέσεις για κατάληψη επιπλέον εδαφών, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

